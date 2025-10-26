Xã hội Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Bảo Khánh trở thành quán quân Sau phần thi Về đích, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, danh hiệu quán quân cùng vòng nguyệt quế đã gọi tên nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ Hà Nội, với điểm số cao nhất chung cuộc là 215.

Bốn thí sinh góp mặt tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm: Lê Quang Duy Khoa; Nguyễn Nhựt Lam; Đoàn Thanh Tùng và Trần Bùi Bảo Khánh.

Từ 8h sáng, bốn thí sinh có mặt tại trường quay, thử thiết bị và đặt lên bục thi đấu những món đồ kỷ niệm, may mắn.

Theo thứ tự bốc thăm, Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, Huế), sẽ thi đấu ở vị trí thứ nhất. Tiếp theo sẽ là Đoàn Thanh Tùng (chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Điểm số của thí sinh sau phần thi thứ nhất.

Ở phần thi Khởi động: Mỗi thí sinh có 6 câu hỏi riêng. Điểm số của các thí sinh sau lượt thi đầu lần lượt là Duy Khoa 40 điểm, Thanh Tùng 30 điểm, Bảo Khánh 50 điểm, Nhựt Lam 40 điểm.

Lượt thi khởi động thứ 5 - lượt thi chung, các thí sinh tranh nhau từng điểm. Duy Khoa 60 điểm, Thanh Tùng 30 điểm, Bảo Khánh 65 điểm, Nhựt Lam 35 điểm.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm từ có 21 chữ cái. Câu đầu tiên các bạn đều giành được điểm với từ dân gian.

Sau câu thứ 2 là Kịch nói, Thanh Tùng đã tìm chữ cái là Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Tùng rất run nhưng vẫn tự tin khi đây là cơ hội của mình. Tuy nhiên, MC đã chúc mừng thí sinh và vươn lên dẫn đầu với 100 điểm.

Tại phần thi Tăng tốc, các thí sinh nhận câu hỏi chung và cùng nhau trả lời. Bảo Khánh thêm 40 điểm là 115 sau câu đầu tiên và câu thứ 2, thí sinh này cũng giành được 40 điểm vươn lên dẫn đầu với 155 điểm và câu 3 là 175.

Thanh Tùng xuất sắc sau 3 câu hỏi đầu giành được 170 điểm và cuối cùng vươn lên dẫn đầu tiếp với 210 điểm.

Sau phần thi, điểm số của các thí sinh lần lượt là Duy Khoa 150 điểm, Thanh Tùng 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Nhựt Lam 135 điểm.

Gay cấn nhất là phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ chọn gói câu hỏi riêng và sẵn sàng mất điểm nếu như trả lời sai bị thí sinh khác trả lời đúng.

Thanh Tùng có điểm số cao nhất nên là thí sinh thi đầu tiên. Nam sinh chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Dù 3 câu trả lời sai không giành được điểm nhưng Thanh Tùng may mắn không bị mất điểm, dù 3 thí sinh khác giành quyền.

Bảo Khánh thi ở vị trí thứ 2 với gói câu hỏi 20-30-30. Với câu hỏi về câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở câu đầu tiên, Bảo Khánh đạt 20 điểm trọn vẹn. Ở câu 30 điểm thứ 2 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam, câu trả lời đảo Cồn Cỏ và Trà Cổ đã giúp Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu với 225 điểm. Câu hỏi cuối về R-45B được tạo nên bởi những nhân tố hóa học nào, Bảo Khánh nhanh chóng trả lời và giành được 245 điểm.

Kết thúc phần thi của Nhựt Lam, điểm số của các thí sinh lần lượt là Duy Khoa 180 điểm, Thanh Tùng 210 điểm, Bảo Khánh 215 điểm, Nhựt Lam 205 điểm.



Với điểm số này, Bảo Khánh đã giành ngôi vị quán quân Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 cùng giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Ngoài vòng nguyệt quế được mạ vàng 24k với thiết kế đặc biệt, thí sinh này còn nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD với suất học bổng du học tại Australia.

Đồng thời, giải thưởng đối với các thí sinh đạt giải Nhì, giải Ba là 200 triệu đồng/giải Nhì, 100 triệu đồng/giải Ba.