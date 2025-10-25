Chung kết Olympia 2025: Bốn điểm cầu sẵn sàng tiếp lửa Không khí tại Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp đang rất sôi động trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, sẵn sàng cổ vũ cho 4 nhà leo núi tài năng.

Chỉ còn một ngày nữa, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ chính thức diễn ra. Trong buổi tổng duyệt vào sáng ngày 25/10, không khí tại bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp đã trở nên sôi động, tất cả đều sẵn sàng để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bốn thí sinh xuất sắc nhất: Trần Bùi Bảo Khánh, Lê Quang Duy Khoa, Đoàn Thanh Tùng và Nguyễn Nhựt Lam.

Điểm cầu Hà Nội: Sức mạnh từ Hoàng Thành Thăng Long

Tại Hà Nội, khu vực Cổng Đoan Môn thuộc Hoàng Thành Thăng Long đã được trang hoàng rực rỡ với cờ và biểu ngữ. Các thầy cô và học sinh từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có mặt đông đủ để gửi gắm niềm tin và sức mạnh tinh thần to lớn đến thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh. MC Mù Tạt, với kinh nghiệm dẫn dắt tại các điểm cầu Olympia, sẽ là người khuấy động không khí và truyền lửa cho các cổ động viên.

MC Mù Tạt tại điểm cầu Hà Nội.

Điểm cầu Huế: Tinh thần quyết thắng tại Nhà hát Sông Hương

Ở thành phố Huế, Nhà hát Sông Hương là nơi tập trung lực lượng cổ động viên hùng hậu để ủng hộ cho Lê Quang Duy Khoa. Trong buổi tổng duyệt, rất đông bạn bè, thầy cô và người thân đã có mặt để tiếp thêm sức mạnh cho nhà leo núi của Cố đô. MC Đức Bảo sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu này, hứa hẹn mang đến một không khí trang trọng nhưng không kém phần quyết tâm.

MC Đức Bảo tại điểm cầu Huế.

Điểm cầu Khánh Hòa: Vượt thời tiết mưa cổ vũ nồng nhiệt

Mặc dù thời tiết tại Khánh Hòa có mưa, không khí tại Quảng trường 2/4 vẫn không hề giảm nhiệt. Hàng trăm cổ động viên đã tập trung, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng cổ vũ hết mình cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng. MC Công Tố sẽ là người đồng hành cùng các cổ động viên tại đây, đảm bảo ngọn lửa tinh thần luôn bùng cháy.

MC Công Tố tại điểm cầu Quảng trường 2/4, Khánh Hoà.

Điểm cầu Đồng Tháp: Nét riêng miền Tây sông nước

Điểm cầu Đồng Tháp mang đến một màu sắc độc đáo của miền Tây sông nước. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất với những món quà đặc biệt, trở thành nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ cho thí sinh Nguyễn Nhựt Lam. Đây là lần đầu tiên MC Phí Linh dẫn một điểm cầu Chung kết Olympia, cô chia sẻ sự háo hức và cả một chút lo lắng: "Làm sao để cổ vũ sôi nổi nhất, thể hiện tinh thần của vùng văn hoá rất độc đáo của Đồng Tháp... Linh mong cầu Đồng Tháp dành chiến thắng".

MC Phí Linh tại điểm cầu Đồng Tháp.

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025, trên kênh VTV3 và nền tảng trực tuyến VTV.vn. Mời quý vị khán giả chú ý đón xem.