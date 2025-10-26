Chung kết Olympia 2025: Rượt đuổi điểm số kịch tính Vòng Khởi động Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, khi Bảo Khánh tạm dẫn đầu với 65 điểm, theo sát là Duy Khoa với 60 điểm.

Màn so tài kịch tính ngay từ những giây đầu tiên

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã khởi đầu đầy kịch tính với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở ngay trong phần thi Khởi động. Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất đã thể hiện bản lĩnh và kiến thức vững vàng, tạo ra một thế trận cân bằng và hấp dẫn cho khán giả.

Không khí căng thẳng trong phần thi Khởi động của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Diễn biến chi tiết vòng thi Khởi động

Ngay sau tiếng chuông bắt đầu, thí sinh Bảo Khánh đã nhanh chóng giành được 10 điểm đầu tiên, tạo lợi thế ban đầu. Tuy nhiên, Nhựt Lam cũng không hề kém cạnh khi liên tiếp giành quyền trả lời ở hai câu hỏi sau đó để ghi thêm điểm. Cuộc đua điểm số trở nên gay cấn hơn khi Duy Khoa và Thành Tùng cũng nhập cuộc, liên tục bấm chuông và ghi điểm, khiến bảng xếp hạng thay đổi không ngừng.

Bảng điểm sau vòng thi đầu tiên

Kết thúc phần thi Khởi động, khoảng cách điểm số giữa các thí sinh là không lớn, hứa hẹn một trận chung kết đầy bất ngờ ở các vòng thi tiếp theo. Vị trí dẫn đầu tạm thời thuộc về Bảo Khánh.

Thí sinh Điểm số Bảo Khánh 65 điểm Duy Khoa 60 điểm Nhựt Lam 35 điểm Thành Tùng 30 điểm

Với kết quả sít sao này, cả bốn thí sinh đều còn nguyên cơ hội bứt phá trong các phần thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích để chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế danh giá.