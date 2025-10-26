Chung kết Olympia 2025: Trần Bùi Bảo Khánh vô địch ngoạn mục Trần Bùi Bảo Khánh từ THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng ở vòng thi Về đích, giành vòng nguyệt quế với 215 điểm sít sao.

Màn rượt đuổi kịch tính đến giây cuối cùng

Trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc thuộc về thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với bản lĩnh và sự bứt phá ở vòng thi quyết định, Bảo Khánh đã xuất sắc giành được 215 điểm, chính thức trở thành nhà vô địch mới của chương trình.

Cuộc thi là một màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở giữa bốn nhà leo núi tài năng. Khán giả đã được chứng kiến một trận đấu ngang tài ngang sức, nơi vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi, tạo nên một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất trong lịch sử Olympia.

Bốn nhà leo núi đã cống hiến một trận Chung kết hấp dẫn và ấn tượng.

Bước ngoặt từ vòng thi Về đích

Sau ba vòng thi đầu tiên gồm Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, thí sinh Đoàn Thanh Tùng là người tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi ở vòng thi Về đích, nơi các thí sinh thể hiện rõ nhất chiến thuật và kiến thức của mình.

Trần Bùi Bảo Khánh đã có một phần thi Về đích cực kỳ xuất sắc, tận dụng tốt các câu hỏi trong gói của mình và giành điểm từ các thí sinh khác để vươn lên. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi điểm số liên tục thay đổi. Đặc biệt, thí sinh Nhựt Lam cũng tạo ra một điểm nhấn đáng chú ý khi sử dụng Ngôi sao hy vọng và trả lời đúng câu hỏi 30 điểm, giúp em có thêm 60 điểm và làm xáo trộn bảng xếp hạng.

Chiến thắng cuối cùng thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh với 215 điểm.

Kết quả chung cuộc Đường lên đỉnh Olympia 2025

Với màn lội ngược dòng thành công, Trần Bùi Bảo Khánh đã chính thức chạm tay vào vòng nguyệt quế danh giá. Kết quả của bốn nhà leo núi trong trận chung kết phản ánh đúng sự cạnh tranh quyết liệt cho đến những câu hỏi cuối cùng.

Thí sinh Điểm số Thứ hạng Trần Bùi Bảo Khánh 215 Vô địch Đoàn Thanh Tùng 210 Á quân Thí sinh thứ ba 205 Hạng Ba Duy Khoa Chưa có thông tin Hạng Tư

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã cống hiến cho khán giả một màn đấu trí đỉnh cao, đầy cảm xúc và xứng đáng với sự mong đợi của người hâm mộ trên cả nước.