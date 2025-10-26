Chung kết Olympia 2025: Trường Ams tổng duyệt tại Hoàng thành Buổi tổng duyệt tại điểm cầu Hà Nội diễn ra sôi nổi, cho thấy sự chuẩn bị công phu và tinh thần đoàn kết của thầy trò trường Ams để "tiếp lửa" cho Bảo Khánh.

Công tác chuẩn bị chuyên nghiệp trước giờ G

Sáng ngày 25/10, không khí tại khu vực Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, trở nên sôi động với buổi tổng duyệt cho điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Từ sáng sớm, ê-kíp sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam, cùng hàng trăm giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có mặt để chuẩn bị mọi khâu, sẵn sàng "tiếp lửa" cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh.

Mọi hạng mục từ âm thanh, ánh sáng đến các đạo cụ, trang phục cổ vũ đều được rà soát kỹ lưỡng. Công tác phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và ê-kíp sản xuất đảm bảo buổi tổng duyệt diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, sẵn sàng cho buổi truyền hình trực tiếp quan trọng.

Tiết mục đồng diễn của các bạn học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đồng hành cùng điểm cầu Hà Nội là MC Huyền Trang (Mù Tạt). Với kinh nghiệm dẫn dắt tại điểm cầu Hải Phòng năm 2023, sự xuất hiện của cô được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí cuồng nhiệt và kết nối khán giả Thủ đô với trường quay.

MC Huyền Trang (áo dài trắng) mang không khí náo nhiệt đến với buổi tổng duyệt.

Sự đồng lòng từ thầy cô và bạn bè

Trần Bùi Bảo Khánh, thí sinh cuối cùng giành vé vào trận chung kết, luôn nhận được sự hỗ trợ hết mình từ thầy cô và bạn bè. Không chỉ là những lời động viên tinh thần, các bạn cùng lớp còn tự tay thiết kế băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động tập thể để giúp Khánh có tâm lý thoải mái nhất trước cuộc thi.

Bạn Thanh Phúc, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, chia sẻ: "Em thấy Bảo Khánh là một người rất giỏi và tự tin, em mong Bảo Khánh sẽ giành được chức vô địch của năm nay. Nhưng em cũng không muốn đặt quá nhiều áp lực lên Bảo Khánh và chỉ mong bạn sẽ làm hết sức mình".

Các cô giáo và bạn cùng lớp của thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh.

Nỗ lực "200%" vì niềm tự hào chung

Cô Lê Thái Hoa, giáo viên Ngữ văn đã gắn bó với lớp 12 chuyên Sinh suốt 3 năm, cho biết công tác chuẩn bị được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các học sinh tích cực tham gia đồng diễn, văn nghệ, trong khi các thầy cô trong đội diễu hành cũng sắp xếp công việc giảng dạy để luyện tập cùng học trò.

"Công tác chuẩn bị của tập thể giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong trường không chỉ là 100% nữa mà là 200% nỗ lực để hỗ trợ, tiếp sức cho em Bảo Khánh. Hầu hết các phần tổng duyệt chỉ cần một, hai lần là đã hoàn thiện", cô Hoa chia sẻ.

Cô Lê Thái Hoa trong buổi tổng duyệt tại điểm cầu Hà Nội.

Với sự chuẩn bị chu đáo và nhiệt huyết, thầy trò Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam hy vọng sẽ truyền tải nguồn năng lượng tích cực nhất đến Bảo Khánh, giúp em bình tĩnh, tự tin chinh phục đỉnh cao tri thức. Đây cũng là tinh thần mà điểm cầu Hà Nội muốn gửi gắm tới cả bốn nhà leo núi trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 Chủ nhật, ngày 26/10/2025, trên kênh VTV3.