Chung kết Olympia 25: Lộ diện 4 điểm cầu trực tiếp Từ Hoàng thành Thăng Long đến Nhà hát Sông Hương, không khí tại 4 điểm cầu ở Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp đang nóng lên, sẵn sàng tiếp lửa cho các nhà leo núi.

Không khí trên cả nước đang nóng dần lên trước thềm trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25. Bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp, đặt tại các địa danh mang tính biểu tượng của Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp, đã hoàn tất công tác chuẩn bị để cổ vũ và tiếp sức cho bốn nhà leo núi xuất sắc nhất năm.

Cuộc tranh tài đỉnh cao năm nay là sự góp mặt của bốn gương mặt ấn tượng, đại diện cho trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam:

Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Thừa Thiên Huế (Nhất Quý I)

Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp (Nhất Quý II)

Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa (Nhất Quý III)

Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội (Nhất Quý IV)

4 điểm cầu đã sẵn sàng cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 1.

Hà Nội: Điểm cầu lịch sử tại Hoàng thành Thăng Long

Để cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, điểm cầu Thủ đô được đặt tại một địa điểm vô cùng đặc biệt: Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long. Việc lựa chọn di sản văn hóa thế giới này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn cho nhà leo núi đại diện của Hà Nội.

4 điểm cầu đã sẵn sàng cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 2.

Cố đô Huế tiếp lửa cho Lê Quang Duy Khoa

Tại Thừa Thiên Huế, không khí cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, đang lan tỏa mạnh mẽ. Điểm cầu được đặt tại Nhà hát Sông Hương, một trung tâm văn hóa nghệ thuật của thành phố Huế. Đây là nơi thầy cô, bạn bè và người dân Cố đô sẽ cùng nhau theo dõi và truyền lửa cho niềm hy vọng của mình trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.

4 điểm cầu đã sẵn sàng cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 3.

Khánh Hòa: Sức nóng từ thành phố biển

Điểm cầu tại Khánh Hòa được thiết lập ở Quảng trường 2/4, trung tâm của thành phố biển Nha Trang, để cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Với vị trí đắc địa, quảng trường dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí sôi động, ủng hộ cho nhà leo núi của tỉnh nhà.

4 điểm cầu đã sẵn sàng cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 4.

Đồng Tháp: Niềm tin đặt tại Công viên Lạc Hồng

Người dân Đồng Tháp sẽ tập trung tại Công viên Lạc Hồng để tiếp sức cho Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè. Đây là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh nhà. Không khí tại điểm cầu miền Tây sông nước đã sẵn sàng bùng nổ, thể hiện sự kỳ vọng và tình cảm mà người dân dành cho thí sinh của mình.

4 điểm cầu đã sẵn sàng cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh 5.

Tất cả các điểm cầu đều đã được trang bị hệ thống màn hình lớn, âm thanh và đường truyền chất lượng cao, đảm bảo mang đến những hình ảnh chân thực và cảm xúc trọn vẹn nhất từ trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trận chung kết hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng nhớ, kết nối hàng triệu trái tim yêu tri thức trên khắp mọi miền Tổ quốc.