Chung kết Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng

Sáng 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc vòng Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021 (Techfest Nghe An Open 2021). Dự lễ khai mạc có ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ cùng đại diện các sở, ngành và các dự án lọt vào vòng chung kết.





Lễ khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021. Ảnh: Lâm Tùng

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021 (Techfest Nghệ An Open 2021) với chủ đề “Khát vọng Sông Lam” là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (được thành lập dưới 5 năm) do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập hoặc các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp. Với “Khát vọng Sông Lam” và hướng về khởi nghiệp tại Nghệ An, cuộc thi nhằm tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh có ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.



Cùng với đó, chương trình kết nối các nguồn lực chuyên gia chính sách, tài chính, thị trường, truyền thống và đối tác phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các đội tham gia cuộc thi có cơ hội gọi vốn trực tiếp từ các Quỹ đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Tùng Techfest Nghệ An open 2021 ưu tiên các lĩnh vực: Nông nghiệp; Y - dược; Du lịch; Giáo dục, đào tạo và Công nghệ tiên phong. Các dự án đạt giải cao sẽ được tham gia mạng lưới Vietnamstartupecosystem, tham gia cuộc thi Techfest Việt Nam năm 2021 và có cơ hội tranh tài tại cuộc thi Startup World Cup. Đại diện dự án Khu du lịch sinh thái Phà Lài trình bày phần dự thi. Ảnh: Lâm Tùng Được phát động từ tháng 5/2021, cuộc thi đã nhận được hơn 106 hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trong cả nước tham dự. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra được 20 dự án có số điểm cao nhất và 01 dự án đạt giải nhất cuộc thi Hackathon Nghệ An năm 2021 được xét đặc cách vào vòng chung kết Cuộc thi.



Vòng chung kết Techfest Nghệ An open 2021 được tổ chức trong 01 ngày theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.