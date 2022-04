Chung kết, trao giải cuộc thi Tìm kiếm tài năng Nghệ An 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021 (Techfest Nghe An Open 2021) nhằm tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, mô hình kinh doanh mới tiềm năng.

(Baonghean.vn) - Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tranh Cúp Báo Nghệ An năm nay đã bước vào tuổi 18. Giải đấu là sân chơi bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng xứ Nghệ mỗi khi hè về. Là nơi cung cấp, phát hiện tài năng bóng đá cho CLB Sông Lam Nghệ An và cả nước nói chung. Chuẩn bị bước vào mùa giải 2014, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn, trao đổi với HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng và đội trưởng Lê Công Vinh tại trường quay Báo Nghệ An về giải đấu này.