Chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí ‘Khoảnh khắc vàng’ lần thứ XI - năm 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 1/11, tại Báo Nghệ An diễn ra vòng chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ XI. Tại vòng chung khảo, ban giám khảo lựa chọn các tác phẩm để trao giải dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2022)

Tham dự có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; Ông Lê Quang Dũng - Chi hội trưởng Hội NSNA Việt Nam tại Nghệ An, Trưởng ban ảnh Hội VHNT tỉnh Nghệ An.

Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 11 phát động từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến 17h ngày 25/10/2022, thu hút 1042 tác phẩm ảnh tham gia, với 76 tác giả và 23 clip.

Cuộc thi nhằm mục đích duy trì và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng ảnh, Clip trên Báo Nghệ An, khích lệ phong trào sáng tác trong các nhà báo, nghệ sĩ ở khắp mọi nơi. Cuộc thi nhằm ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động thực tiễn đời sống xã hội của con người và quê hương Nghệ An.

Đây là một hoạt động nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và những người yêu ảnh báo chí.

Sau vòng sơ loại, có 250 tác phẩm đơn, 51 chùm ảnh + phóng sự ảnh và 23 clip lọt vào vòng sơ khảo. Tại vòng chung khảo, ban giám khảo lựa chọn các tác phẩm để trao giải dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2022).

Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10/11 tại Báo Nghệ An.