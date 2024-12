Xây dựng Đảng Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' Sáng 31/12, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Nghệ An đã tiến hành chấm chung khảo, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2025 đợt 2 được phát động từ ngày 18/5/2023. Tính đến ngày 30/11/2024, giải thưởng nhận được 221 tác phẩm, công trình, hoạt động quảng bá tham gia dự thi.

Cụ thể, ở lĩnh vực báo chí có 156 tác phẩm tham gia (bao gồm 44 tác phẩm báo in; 64 tác phẩm báo điện tử; 19 tác phẩm phát thanh; 29 tác phẩm truyền hình). Ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật có 55 tác phẩm, trong đó, gồm các tác phẩm văn học, thơ, lý luận phê bình, sân khấu, âm nhạc, múa, ảnh, mỹ thuật. Ngoài ra, có 10 công trình, hoạt động quảng bá của 8 tập thể và 2 cá nhân cũng tham gia dự thi.

Ban Giám khảo vòng Chung khảo tiến hành chấm các tác phẩm. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Các tác phẩm tham gia sơ khảo đều hợp lệ, đạt tiêu chí theo Quy chế số 05-QC/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều tác phẩm thể hiện sự tâm huyết, công phu, có tính nghệ thuật cao và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Các tác phẩm phóng sự, ký sự, chuyên đề, ghi chép, văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật... được đổi mới, có sáng tạo, dễ thu hút khán giả, độc giả trong và ngoài tỉnh; thể hiện đầy đủ tình cảm và trách nhiệm của văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo trong từng tác phẩm. Nhiều tác giả đã được công chúng biết đến và đạt nhiều giải thưởng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Giải thưởng đợt II đã thu hút được 221 tác phẩm tham gia, tuy nhiên, so với tiềm lực của đội ngũ văn nghệ sĩ và lực lượng phóng viên báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là chưa nhiều, chưa xứng tầm với nguồn lực Nghệ An đang có. Một số văn nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn nghệ thuật chưa thực sự tự tin vào tác phẩm của mình để gửi tham gia giải thưởng; một số tác phẩm tham gia dự thi chất lượng chưa cao, chưa bám sát chủ đề; một số loại hình không có tác phẩm tham gia hoặc tham gia với số lượng ít như văn nghệ dân gian, múa, lý luận phê bình, sân khấu...

Các thành viên Ban Giám khảo. Ảnh: Ngân Hạnh

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, ở lĩnh vực báo chí đã chọn ra 3 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 17 giải Khuyến khích. Ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật có 4 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 8 giải Khuyến khích. Ở lĩnh vực quảng bá, Ban Giám khảo cũng đã chọn ra 3 tập thể để khen thưởng cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Giám khảo cũng đã lựa chọn 15 tác phẩm, công trình, hoạt động quảng bá xuất sắc nhất để gửi dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp Trung ương.

Ban Giám khảo lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2025). Ảnh: Ngân Hạnh

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, bản lĩnh và tâm hồn con người xứ Nghệ; nâng cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Qua giải thưởng cũng phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Ban Tổ chức Giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức trao giải vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2025).