Chung tay loại trừ bệnh dại khỏi cộng đồng

Thành quả từ sự nỗ lực



Ông Đặng Văn Minh - Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phấn khởi cho hay: “Trong thời gian qua, các cấp chính quyền trong toàn tỉnh đã thực sự quan tâm đến công tác phòng chống bệnh dại, đặc biệt là tuyến cơ sở trước đây thường “bỏ ngỏ” cho lực lượng thú y thì nay đã quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành cùng phối hợp vào cuộc, chung tay loại trừ bệnh dại ra khỏi cộng đồng”.

Bệnh dại dần được đẩy lùi, các ca bệnh người tử vong do bệnh dại giảm dần theo từng năm và rất đáng mừng là từ đầu năm đến nay chưa phát sinh trường hợp tử vong; số người bị tử vong do bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 là 33 người, giảm 14 trường hợp so với giai đoạn 2013 - 2016. Nhận thức của người dân về quản lý đàn chó nuôi cũng dần thay đổi, bà con cơ bản đã xác định được chó nuôi là mối nguy cơ cao dẫn đến bệnh dại ở người, từ đó nâng cao ý thức trong phòng, chống bệnh dại, tiêm phòng, quản lý đàn chó nuôi; người khi bị chó cắn đi tiêm phòng ngay, hạn chế tối đa các biện pháp sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh dại.