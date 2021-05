Chuối Việt Nam chiếm gần một nửa chuối nhập vào Trung Quốc

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 4/2021, khối lượng nhập khẩu chuối của Trung Quốc là 226.300 tấn, giá trị hơn 120 triệu USD và giá nhập khẩu trung bình là 540,21 đô la Mỹ mỗi tấn.

Lượng chuối nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 4 tăng 22,35% so với tháng 3 và tăng 17,11% so với tháng 4 năm 2020. Lượng chuối nhập khẩu cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 4 của nước này tăng 9,68% so với cùng kỳ năm trước.