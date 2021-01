Chương trình 'Mùa Đông ấm – Xuân tình nguyện' của đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Tùng Phú

Dịp này, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng chi đoàn Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ An, chi đoàn công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức chương trình “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia năm 2021” tai xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Chương trình đã trao tặng 1.500kg gạo, 70 suất quà bằng tiền mặt, đồng thời tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng là người dân tộc Hmông hiện đang sinh sống trên địa bàn xã với tổng giá trị các phần quà là 95 triệu đồng.

Chương trình tặng quà Tết cho đồng bào Na Ngoi. Ảnh: Tùng Phú

Trước đó, đoàn đã đến đến thăm hỏi, động viên tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh Ngọc, là con gái đồng chí Hoàng Thị Thúy Nga - cán bộ chi cục Thuế khu vực Sông Lam 1 có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhằm kịp thời động viên, khích lệ cháu phấn đấu hơn nữa trong học tập