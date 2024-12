Văn hóa - Văn nghệ Chương trình nghệ thuật Countdown đón Tết Dương lịch 2025 tại Hải Phòng Hải Phòng – thành phố cảng biển năng động và giàu bản sắc văn hóa – luôn biết cách tạo nên những sự kiện ấn tượng trong những dịp lễ hội đặc biệt. Năm 2025, Chương trình nghệ thuật Countdown đón Tết Dương lịchsẽ là điểm nhấn không thể bỏ lỡ, quy tụ hàng nghìn người dân và du khách cùng nhau chào đón năm mới trong không khí rộn ràng, đầy sắc màu và ý nghĩa.

Đây không chỉ là khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa, kết nối cộng đồng và khẳng định sức hút của thành phố hoa phượng đỏ.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng Chào năm mới 2025 – Lễ trao giải, công bố biểu tượng thành phố Hải Phòng” trước khi chính thức diễn ra vào 22 giờ ngày 31/12/2024 đến 0 giờ 10 phút ngày 1/1/2025 tại quảng trường Nhà hát thành phố.

Chương trình sẽ tham gia điểm cầu truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh THP, THP+ và nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Chương trình Countdown đón Tết Dương lịch 2025

Nội dung chương trình hấp dẫn

Chương trình Countdown tại Hải Phòng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động đặc sắc, kết hợp giữa nghệ thuật, giải trí và những khoảnh khắc đáng nhớ. Dưới đây là những điểm nhấn nổi bật:

1. Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2025” diễn ra ngay sau lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố. Chương trình đưa người xem đến với những giai điệu mùa xuân được thể hiện qua các tiết mục mang sắc thái vui tươi, tràn đầy năng lượng.

Chương trình chia làm 3 phần:

“Hải Phòng niềm kiêu hãnh” thể hiện những tiềm năng, thế mạnh về di sản, truyền thống, lịch sử, địa lý, tài nguyên văn hóa, con người của miền đất nơi cửa biển.

“Khát vọng tuổi trẻ” với những bài hát mang đến sức trẻ đang sinh sôi từng ngày của một thành phố trẻ.

“Hải Phòng chào năm mới” kết lại chương trình với các bài hát thể hiện những khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong năm mới 2025.

Thông qua chương trình không chỉ là lời chào đón năm mới mà còn là thông điệp tích cực gửi gắm niềm tin và hy vọng cho những bước đi vững vàng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trên con đường phía trước.

2. Countdown đón năm mới

Khoảnh khắc đếm ngược thời gian chào đón năm mới 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình. Hàng nghìn người sẽ cùng nhau hô vang những con số cuối cùng của năm cũ, hướng về tương lai với những hy vọng và ước mơ mới.

3. Các hoạt động vui chơi, giải trí

Chương trình do các NSƯT Văn Dũng, Thu Dung đạo diễn với sự tham gia của các ca sĩ, vũ đoàn đến từ Hà Nội và Hải Phòng, như: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận; ca sĩ SooBin Hoàng Sơn; ca sĩ Hà Minh, Á quân Việt Nam Idol 2023, Giọng hát Việt nhí 2015; ca sĩ Ngô Trúc Linh, Idol Tik Tok; ca sĩ Đạt Ozy, Top 8 The Voice - Giọng hát Việt năm 2019; các vũ đoàn Star, Space X, Diamond, Lavish, Ocean; Đoàn Ca múa Hải Phòng, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng; Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 và các người mẫu Công ty Five 6 Entertainment…

4. Lịch bắn pháo hoa đón tết Dương lịch 2025 tại Hải Phòng

Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, toàn thành phố có 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Nhà hát Thành phố, địa chỉ tại số 28 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 00h15 ngày 1/1/2025 (tức Tết Dương lịch Ất Tỵ).

Chương trình Countdown đón Tết Dương lịch 2025 không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tinh thần sâu sắc. Đây là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại những thành tựu của năm cũ, hướng tới một năm mới với nhiều hy vọng và mục tiêu mới. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh của Hải Phòng – một thành phố năng động, hiện đại và thân thiện.

Chương trình nghệ thuật Countdown đón Tết Dương lịch 2025 tại Hải Phòng hứa hẹn sẽ là một điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho người dân và du khách. Với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, khoảnh khắc đếm ngược đầy cảm xúc, và màn pháo hoa rực rỡ, sự kiện này sẽ mang đến một khởi đầu năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hãy cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ tại thành phố cảng xinh đẹp này!