Chương trình ‘Service Clinic 2022’ - Kiểm tra ‘sức khỏe’ xe Mercedes-Benz miễn phí cùng chuyên gia nước ngoài

(Baonghean.vn) - Từ ngày 30/11 - 2/12/2022, Vinamotor Nghệ An tổ chức Chương trình “Service Clinic - Lựa chọn của bạn. Đặc quyền của bạn”, nhằm tạo điều kiện để xe Mercedes-Benz của quý khách hàng được kiểm tra và tư vấn miễn phí chuyên gia kỹ thuật hàng đầu Mr. Marcus.M.Krause đến từ Tập đoàn Mercedes-Benz.

Theo đó, chương trình kiểm tra xe miễn phí này sẽ diễn ra ở địa chỉ duy nhất tại Xưởng dịch vụ Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An, ngã tư Sân bay Vinh, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Với sự góp mặt của chuyên gia kỹ thuật hàng đầu Mr. Marcus.M.Krause đến từ Tập đoàn Mercedes-Benz, chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho quý khách hàng trải nghiệm chất lượng xứng tầm đẳng cấp thương hiệu “ngôi sao ba cánh”. Chuyên gia sẽ trực tiếp kiểm tra và tư vấn miễn phí cho khách hàng về tình trạng của xe bằng thiết bị chuyên dụng. Bên cạnh đó, chuyên gia từ Đức sẽ giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng xe thực tế từ người tiêu dùng.

Đăng ký tham gia Chương trình "Service Clinic 2022" - Nhận ưu đãi khủng

Nếu bạn đang muốn sở hữu những món quà tặng hấp dẫn dưới đây thì không thể bỏ lỡ Chương trình “Service Clinic 2022” - đặc quyền dành cho các khách hàng tham gia cùng Vinamotor Nghệ An:

- Miễn phí kiểm tra và tư vấn xe với chuyên gia.

- Ưu đãi giảm 30% khi thay dầu động cơ chính hãng AMG.

- Quà tặng phụ kiện: Ô, mũ, túi Mercedes-Benz.

- Dịch vụ phòng chờ VIP: Ghế body massage, thưởng thức không gian âm nhạc, trò chuyện cùng chuyên gia...

Vậy còn chần chừ gì nữa mà không tham dự chương trình kiểm tra xe và đặt lịch hẹn tư vấn miễn phí cùng chuyên gia Mercedes-Benz thông qua dịch vụ trực tuyến của Vinamotor Nghệ An. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, laptop, ipad, chủ sở hữu xe hoàn toàn có thể làm chủ được thời gian phù hợp khi mang xe đến xưởng dịch vụ cho việc kiểm tra xe, bên cạnh sử dụng các dịch vụ bảo dưỡng mong muốn một cách tiện dụng và nhanh chóng.

Tính năng này tại showroom xe Mercedes Nghệ An sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc chờ đợi, đồng thời, khách hàng có được trải nghiệm hài lòng.

Hiện nay, Vinamotor Nghệ An là đại lý ủy quyền chính thức và duy nhất của Mercedes-Benz tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với diện tích lớn lên đến 11.583 m2, được đầu tư bài bản, chia thành 5 tầng và thực hiện đầy đủ 5 chức năng, gồm: Sales (showroom), Service (bảo dưỡng, sửa chữa), Spare parts (phụ tùng phụ kiện), Spray Paint (đồng Sơn) và Stock (kho xe), đại lý Mercedes-Benz 5 sao đạt chuẩn MAR2020 Vinamotor Nghệ An là địa chỉ bảo dưỡng, sửa chữa, chăm sóc xe toàn diện được rất nhiều chủ sở hữu xe sang ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa... đánh giá cao về chất lượng phục vụ và sự chuyên nghiệp.

Đến ngay Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An để không bỏ lỡ Chương trình “Service Clinic 2022” - Kiểm tra xe miễn phí cùng chuyên gia Mr. Marcus.M.Krause từ Tập đoàn Mercedes-Benz!