Chương trình 'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia' đến với đồng bào nghèo ở huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (thị xã Thái Hòa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Phòng Công tác quần chúng Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Chương trình tập huấn chuyển giao "Kỹ thuật nhân bản và ứng dụng IMO trong xử lý môi trường, chăn nuôi và tăng gia sản xuất" cho Đoàn cơ sở Lữ đoàn 206.

(Baonghean.vn) - Ngày 5/11, Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ gói vay vốn cho thanh niên bị mất việc làm trong đại dịch Covid - 19 tại huyện Quỳ Hợp. Đây là hoạt động đầu tiên triển khai "Kế hoạch hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An" do Tỉnh đoàn ban hành ngày 2/11 vừa qua.