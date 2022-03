Chuyển án tù treo sang tù giam đối với thanh niên vi phạm quy định thi hành án

Ngày 15/3/2022, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Anh Minh (sinh năm 2001), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc để thi hành quyết định buộc chấp hành hình phạt tù giam của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Theo đó, Nguyễn Văn Anh Minh là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên án 12 tháng tù cho hưởng án treo vào tháng 02/2020 về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Đối tượng Nguyễn Văn Anh Minh bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc Quá trình thi hành án treo, Nguyễn Văn Anh Minh đã không chấp hành sự triệu tập trong nhiều lần theo yêu cầu của UBND xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, thường xuyên bỏ trốn khỏi địa phương; đã bị kiểm điểm, thông báo nhắc nhở nhiều lần, nhưng không sửa đổi. Khi Công an huyện Nghi Lộc tiến hành xác minh đối với bị án Nguyễn Văn Anh Minh thì được đại diện gia đình và chính quyền địa phương cho biết bị án Minh đi đâu và làm gì không rõ.



Căn cứ các quy định của pháp luật, ngay sau đó, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đã có công văn đề nghị chuyển hình phạt từ tù treo sang tù giam đối với Nguyễn Văn Anh Minh gửi Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Đến ngày 11/02/2022, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc đã có quyết định xử phạt 12 tháng tù giam đối với Nguyễn Văn Anh Minh.

Sau 05 ngày truy tìm, mật phục, Đội Thi hành án hình sự Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an xã Phúc Thọ đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Anh Minh ngay khi đối tượng này có mặt tại địa phương, đồng thời áp giải bị án Nguyễn Văn Anh Minh về giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nghi Lộc.

Việc buộc phải chấp hành hình phạt tù giam đối với Nguyễn Văn Anh Minh là bài học cảnh báo với những đối tượng coi thường pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thi hành án hình sự tại cộng đồng./.