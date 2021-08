Chuyến bay đầu tiên chở công dân Nghệ An từ TP. Hồ Chí Minh về đến sân bay Vinh

Chiều 3/8, chuyến bay Vietnam Airlines có số hiệu VN 9262 chính thức xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh lúc 16 giờ chở công dân Nghệ An hồi hương. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại sân bay Vinh để kiểm tra, chỉ đạo công tác tiếp đón công dân trở về. Ảnh: Quang An

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay đầu tiên này chở 231 người về Nghệ An, trong đó, 96 trẻ em; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ 31 người; người cao tuổi, người khuyết tật 28; người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày 6 người; người đi cùng trẻ em, người đi cùng người già, người bệnh tật,... 67 người. Tuy nhiên, do một số hành khách không đủ điều kiện để lên máy bay, do đó, số hành khách chính thức trở về là 217 người. Ảnh: Quang An