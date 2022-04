Chuyện buồn sau bản án tử hình 3 thanh niên mới ngoài 20 tuổi

Những lời cầu xin



Phiên tòa ở Nghệ An xét xử 4 bị cáo quê ở tỉnh Điện Biên gồm: Ly A Pó (SN 2000), Vừ A Thắng (SN 2001) Giàng A Minh (SN 1999) và Mùa A Vừ (SN 1988) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với mức khung hình phạt bị truy tố cao nhất là tử hình nhưng không có một bóng người thân đến dự. Các bị cáo cho hay, phần vì cách trở đường sá, phần vì bị cáo đã mồ côi bố mẹ nên không có ai từ Điện Biên vào Nghệ An. Nỗi buồn ngày hầu tòa không được gặp người thân hiện rõ trên gương mặt của các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ Quá trình xét hỏi tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai vì nghèo nên khi được hứa trả tiền công hàng trăm triệu đồng đã nhắm mắt làm liều. 4 bị cáo khai chưa được hưởng lợi gì từ phi vụ làm ăn này. Là đối tượng cầm đầu trong vụ án, Ly A Pó trình bày trước tòa động cơ phạm tội vì hoàn cảnh, thiếu sự dạy dỗ của người thân. Theo lời của Pó, bị cáo sớm mồ côi bố, sau lại có 4 đứa em nên không được ăn học đầy đủ. Lập gia đình sớm càng khiến áp lực kinh tế nặng hơn, trong khi công việc nương rẫy thu nhập bấp bênh. Do đó, khi được rủ rê tham gia vận chuyển ma túy, bị cáo đã mờ mắt mà gật đầu đồng ý.



“Từ nhỏ bị cáo đã thiếu vắng sự chăm sóc, dạy bảo của bố nên nhận thức pháp luật hạn chế. Bị cáo hiện đang nuôi 4 đứa em, con thì còn nhỏ nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo con đường sống” - Pó trình bày trong lời nói sau cùng.

Cùng chung hoàn cảnh, bị cáo Vừ giọng run run trình bày trước tòa: “Bố mẹ đều mất sớm nên bị cáo không được uốn nắn, dạy bảo. Cũng vì hoàn cảnh nên bị cáo sớm nghỉ học, cho nên không có việc làm ổn định. Khó khăn nên bị cáo đã lỡ tham gia vận chuyển ma túy. Bị cáo cảm thấy rất hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội sống, được trở về chăm sóc, nuôi dạy 4 đứa con thơ”.

Theo chia sẻ của Vừ, từ ngày bị bắt đến nay, do khoảng cách địa lý nên vợ con không có điều kiện vào thăm nuôi.

Đối diện với án tử, bị cáo Thắng cũng đưa ra nhiều lý do dẫn đến hành vi phạm tội. Theo chia sẻ của Thắng, vì gia đình đông anh em với 9 người con nên cuộc sống thiếu thốn. Việc bố bị cáo cũng dính vào ma túy, bị bắt và hiện đang ngồi tù đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của bị cáo. “Bố bị cáo hiện cũng đang ngồi tù, xin tòa xem xét cho bị cáo con đường sống”, Thắng vừa nói vừa lấy tay quệt ngang mặt.

Chuyến hàng có “cước phí” hơn 800 triệu đồng

Trước đó, trong suốt quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, tìm cơ hội sống. Bị cáo Pó khai vào ngày 3/12/2020 nhận được cuộc điện thoại của người Lào thuê vận chuyển 80 bánh heroin và 50 kg ma túy đá từ Hà Nội vào Nghệ An. Người này cho biết, tiền công là 500 triệu đồng và yêu cầu Pó tìm một người biết lái xe để vận chuyển “hàng”.

Pó đồng ý rồi rủ Giàng A Minh và Vừ A Thắng cùng tham gia. Lúc đầu Thắng không đồng ý, tuy nhiên, khi biết người Lào sẽ trả thêm 300 triệu đồng, cả 3 đồng ý nên bắt xe khách xuống Hà Nội thuê nhà nghỉ, chờ “lệnh” lên đường.

Bị cáo Ly A Pó xin được sống để làm lại cuộc đời. Ảnh tư liệu: Trần Vũ Cùng thời điểm này, Mùa A Vừ được người đàn ông tên Páo thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy. Trước lời hứa sẽ được nhận 50 triệu tiền công, Vừ đồng ý. Ngày 5/12, sau khi nhận xe ô tô và lộ phí, 3 đối tượng gồm: Pó, Minh, Thắng đi thẳng vào Nghệ An. Hai ngày sau, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, các đối tượng đã gặp Vừ. Cũng lúc này, các đối tượng mới biết sẽ nhận ma túy từ Nghệ An đưa ra Hà Nội. Đến rạng sáng 8/12/2020, sau khi nhận được vị trí qua ứng dụng điện thoại, Thắng lái xe ô tô chở các đối tượng đi lên bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (cách Cửa khẩu Nậm Cắn khoảng 6 km) gặp một nhóm người đang mang các bao tải ma túy từ trong rừng ra. Sau khi bỏ các bao tải lên xe, Thắng cho xe quay đầu để ra Bắc. Tuy nhiên, chuyến xe chở số ma túy "khủng" đã bị Công an Nghệ An bắt giữ. Tang vật thu giữ là 8 bì xác rắn màu trắng chứa 150 bánh chất bột màu trắng (hơn 64 kg) nghi ma túy, 126 gói tinh thể chất trắng (hơn 175 kg) nghi ma túy.



Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An kết luận: Có 10 bánh (với khối lượng hơn 3,5 kg) thu được của các đối tượng là ma túy. Các mẫu chất còn lại đều không tìm thấy thành phần ma túy. Do đó, cơ quan điều tra xác định Ly A Pó, Mùa A Vừ, Giàng A Minh, Vừ A Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển hơn 3,5 kg ma túy.

Hội đồng xét xử nhận định, ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm minh. Trong vụ án này, các bị cáo tham gia vận chuyển với khối lượng ma túy lớn nên tòa tuyên phạt 3 bị cáo Ly A Pó, Giàng A Minh, Vừ A Thắng án tử hình; tuyên phạt bị cáo Mùa A Vừ tù chung thân.

Dù các bị cáo đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội, nhưng pháp luật nghiêm minh nên những ai dính vào ma túy đều phải trả giá cho lòng tham của mình.