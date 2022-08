Chuyện chưa kể về nữ sinh thủ khoa toàn tỉnh người dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Lương Cao Trúc Linh là nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Nghệ An trong năm 2022. Kết quả của em không nằm ngoài dự đoán của giáo viên Trường PT DTNT THPT số 2 bởi Linh là một học sinh toàn diện và luôn nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Bản kế hoạch “đặc biệt”

Lương Cao Trúc Linh là người dân tộc Thái và hiện gia đình em vẫn đang sống ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn. Bố mẹ đều làm nông và nhà có 3 cô con gái nhưng gia đình Linh khá tân tiến bởi cả ba đều được gia đình tạo điều kiện học hành đầy đủ. Trước Linh, hai chị gái đều đã tốt nghiệp Đại học Vinh và nay đều có việc làm ổn định ở phía Nam.

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học nên ngay từ những ngày học phổ thông Linh luôn là học sinh khá giỏi, được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi tiếng Anh. Học xong lớp 9, Linh đăng ký thi vào Trường PT DTNT THPT số 2 và trúng tuyển dù điểm số khi đó so với nhiều bạn khác còn khá khiêm tốn. Từ khi vào nội trú, Linh cũng bắt đầu làm quen với việc xa nhà, xa bố mẹ, xa gia đình. Vượt qua nỗi nhớ, thời gian còn lại em tập trung cho việc học.

Nói về ba năm học tại Trường PT DTNT THPT số 2 của tỉnh, Linh nói rằng có quá nhiều kỷ niệm đặc biệt, nhất là khi gần 2/3 thời gian tựu trường của các em rơi vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Những năm học xa nhà, Linh và các bạn cùng lớp cũng làm quen với cuộc sống tập thể và những quy định riêng khắt khe của nhà trường như không dùng mạng xã hội, không sử dụng điện thoại và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Riêng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trường học gần như trở thành doanh trại quân đội, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nhiều tháng liên tục các em không được về thăm gia đình.

Chia sẻ về những kỷ niệm khó quên này, Linh nói thêm: Thời điểm mới xuống học ở trường nội trú, tất cả chúng em đều không được sử dụng điện thoại di động và thấy khó khăn lắm. Nhưng rồi, lâu dần chúng em đều bỏ quên thói quen này và điều đó lại giúp chúng em có thêm thời gian để học tập.

Vốn có bản tính thông minh nên từ khi học ở trường nội trú, Linh luôn là học sinh được thầy cô và nhà trường đánh giá cao. Đặc biệt, trong khi đa phần học sinh là người dân tộc thiểu số thường học kém các môn như Ngoại ngữ và các môn tự nhiên thì Linh lại học khá dễ dàng. 3 năm THPT, Linh luôn là học sinh giỏi và đều có điểm tổng kết nằm trong tốp đầu của lớp.

Với thành tích như trên việc Linh đạt 55,4 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và trở thành thủ khoa toàn tỉnh là điều thầy cô không bất ngờ. Chia sẻ về bí quyết để đạt thành tích cao, Linh nói rằng: Em học đều các môn và dành nhiều thời gian hơn cho các môn thi đại học. Hàng ngày, em đưa ra một thời gian biểu riêng cho bản thân và thực hiện nghiêm túc theo những điều mà mình đã vạch ra. Trong quá trình học, em phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn và cố gắng không bao giờ để xảy ra tình trạng “việc hôm nay chớ để ngày mai”.

Bước ngoặt bất ngờ

Với 55,4 điểm, Linh còn đạt kết quả rất cao ở điểm xét tuyển theo khối. Trong đó, nếu tính cả điểm cộng, điểm thi khối C của Linh là 30,5 điểm và khối D là 29,4 điểm. Điều thú vị, dù điểm khối C rất cao nhưng Linh lại không chọn khối C để xét tuyển đại học. Thay vào đó em đăng ký xét tuyển khối D vào ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Linh cũng cho biết, đây hoàn toàn không phải là quyết định nhất thời mà em đã ước mơ được học ngày này từ rất lâu. Vì chọn ngành Logistic mà Linh cũng đã quyết định thay đổi khối học từ khối C sang khối D trong sự ngạc nhiên của rất nhiều thầy cô giáo.

Kể về cô học trò của mình, cô giáo Hồ Thị Hợi - giáo viên chủ nhiệm lớp của Trúc Linh cho biết: Lớp 12, sau kỳ nghỉ Tết, Linh bỗng nhiên xin gặp tôi và nói cháu muốn chuyển từ khối C sang khối D. Lúc đầu tôi bất ngờ lắm vì nếu cố gắng ở khối C em có khả năng lọt vào danh sách học sinh được khen thưởng của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi nghe em nói nguyện vọng muốn được học ngành giao thông và vào Nam để được gần các chị, tôi ủng hộ em bởi quan trọng nhất là các em vui và các em được thực hiện ước mơ của mình.

Việc thay đổi quyết định vào thời điểm “nước rút” cũng khiến Linh gặp nhiều khó khăn. Nói thêm về điều này, Linh kể rằng: Trong 6 môn thi, Toán là môn em có điểm thấp nhất (8,6 điểm) nhưng đây là môn em hài lòng nhất. Bởi lẽ, trước đó, vì không quá chú trọng môn Toán nên điểm thi của em chỉ đạt từ 5,5 - 6 điểm và khó có khả năng đậu đại học. Nhưng sau khi biết em thay đổi khối, thầy giáo dạy Toán đã động viên và hỗ trợ em rất nhiều, khiến cho em không còn cảm thấy quá áp lực. Việc luyện đề liên tục đã giúp em tiến bộ rất nhanh.

Ngoài điểm Toán 8,6, điểm Ngữ văn 9,25, điểm Tiếng Anh 8,8 thì Linh còn tạo ấn tượng với điểm Lịch sử 9,75, Địa lý 9 và Giáo dục công dân 10 điểm.

Cô giáo Hồ Thị Hợi cũng nói thêm: Khi cháu chọn khối D, các giáo viên tạo điều kiện để Linh ôn thi. Tuy nhiên, thời điểm khi chỉ còn 1 tháng nữa là ôn thi tốt nghiệp THPT, tôi luôn cố gắng để em có thể nắm vững các môn thi còn lại. Ví dụ như môn Địa lý, các bạn khác làm 10 đề thì Linh chỉ phải làm một đề. Nhưng vì em có tư duy tốt nên chúng tôi chỉ thường ra cho em những câu vận dụng, vận dụng cao. Và kết quả của em đã thực sự làm thầy cô tự hào.

Với kết quả này, thầy cô cũng kỳ vọng, Linh sẽ là thí sinh đầu tiên được lựa chọn tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh điểm cao trong năm 2022.

Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ một bí quyết để thành công, đó là luôn tự tin và tạo cho mình tinh thần thoải mái để tránh áp lực trước các kỳ thi quan trọng.