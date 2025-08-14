Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh

NTV - 14/08/2025 16:06

Tháng 2/2025, thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An chính thức được thành lập. Sau sắp xếp, hợp nhất, Đảng bộ hiện có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với Đảng bộ, chuyển đổi số không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là bước đột phá cả về tư duy và phương thức lãnh đạo, qua đây nhằm thực hiện cải cách hành chính trong Đảng và nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.