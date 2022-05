Chuyển đổi số - cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Nghệ An

Các doanh nghiệp tham gia tại một buổi tập huấn về chuyển đổi số do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hải