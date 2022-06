Chuyển đổi số là gì?

(Baonghean) - Những năm lại đây, cùng với các kênh đầu tư vốn khác ra nền kinh tế, hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Nghệ An diễn ra khá sôi động. Tuy vậy, hoạt động, giao dịch này luôn song hành với rủi ro phát sinh nợ xấu.

(Baonghean.vn) - Tình yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu là những yếu tố tạo nên nên niềm hạnh phúc trong ngôi nhà có 4 thế hệ ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, Nghệ An đang tiến hành nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Quèn xã Quỳnh Thuận, (Quỳnh Lưu). Mục tiêu là tạo thuận lợi cho cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo tàu thuyền cập bến an toàn.

(Baonghean.vn) -“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này” - Dương Duy Dũng nói trong ngày trở lại giải đấu trên vai trò của "người cầm cân nảy mực".

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, Hồng luôn trang bị vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại cuộc họp thẩm tra, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành làm rõ nguồn lực đảm bảo xây dựng mới, nâng cấp 428 trụ sở Công an xã trên phạm vi toàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở thẩm tra, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất bãi bỏ 11 nghị quyết đã được ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Con Cuông đang đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách.

(Baonghean.vn) - Một thông tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An là chấn thương nặng của Jong Mark khi vòng đấu thứ 5 V.League 2022 đã cận kề.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa có thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp thường lệ được tổ chức mỗi năm hai lần vào giữa năm và cuối năm.

Mỹ, Đức thảo luận nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

(Baonghean.vn) - “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” là tour caravan do Sở Du lịch Nghệ An và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO phối hợp khảo sát và xây dựng. Đây là sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, tạo điều kiện cho du khách khám phá, trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An, vùng đất còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chứa đựng bao điều bí ẩn và thú vị.