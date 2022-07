Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 12/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trọng thể tại thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn.

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 12/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo và thảo luận, quyết nghị 34 dự thảo nghị quyết. Diễn văn khai mạc Kỳ họp do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

(Baonghean.vn) - Tìm hiểu của Báo Nghệ An, vào năm 2010 dự án được UBND tỉnh cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 25/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận số BA845215 và lại cấp đổi thành 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH537442 và số CH537440. Sau đó, vào năm 2018 và năm 2019, Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng 2.606,2 m2 đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng lâu dài cho Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An và Công ty CP phát triển Hoa Sen.