Xe Chuyên gia cứu hỏa chỉ ra cách để phòng ngừa sự cố cháy xe điện Tỷ lệ rủi ro cháy xe điện thấp hơn nhiều so với xe sử dụng xăng dầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là người dùng xe điện được phép chủ quan. Vì thế, họ cần tuân thủ một số mẹo an toàn từ các chuyên gia cứu hỏa.

Có khá nhiều người coi các sự cố cháy xe điện là một điều gì vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn gây ra tâm lý hoang mang sợ hãi với người dùng. Thế nhưng, thực tế cho thấy dù các vụ hỏa hoạn liên quan đến xe điện khó dập tắt hơn xe chạy xăng, dầu nhưng các vụ cháy liên quan đến loại xe này lại rất ít.

Theo trang Wired dẫn lại báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ, cứ 100.000 xe điện bán ra thì chỉ có 25 vụ cháy, trong khi với xe sử dụng động cơ đốt trong, con số này lên tới 1.500 vụ. Ở một mức độ nào đó, cháy xe điện chính là rủi ro về công nghệ pin. Do đó, để hạn chế rủi ro về pin, các chuyên gia cứu hóa đã đưa ra một số mẹo an toàn giúp phòng chống cháy xe điện.

Việc lắp đặt các thiết bị sạc cần có sự tư vấn và lắp đặt bởi các chuyên gia. Ảnh: iStock

Theo Cục Cứu hỏa Mỹ, những khách hàng muốn mua xe điện nên nhờ đến sự trợ giúp của những thợ điện có trình độ để lắp đặt thiết bị sạc. Ví dụ, hệ thống điện ở một số ngôi nhà cũ có thể không đủ khả năng cấp nguồn điện cho thiết bị sạc cho xe điện (EVSE). Do đó, một chuyên gia có trình độ sẽ đóng vai trò quan trọng bởi họ sẽ là người đánh giá được việc lắp đặt bộ sạc có đủ an toàn hay không.

Còn Task Force Tips chỉ ra xe điện có thể vận hành tốt hơn xe chạy xăng dầu ở những vùng ngập nước. Tuy nhiên, những thiệt hại và hư hỏng xe điện vẫn có thể xảy ra nếu người dùng quá lạm dụng điều này hoặc xe khi bị ngâm nước.

Đặc biệt, nước mặn gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với pin xe điện vì muối dẫn điện và là thủ phạm làm tăng khả năng xảy ra cháy pin. Vì vậy, người dùng xe điện nên bảo vệ chiếc xe của mình tránh khỏi những hư hỏng do nước.

Ngoài việc bảo vệ xe điện khỏi hư hỏng do nước, người dùng nên tránh sạc pin quá mức. Làm như vậy có thể làm tăng nguy cơ cháy xe điện và mất kiểm soát nhiệt. Đồng thời, các chủ sở hữu cũng nên cất giữ bộ sạc đúng cách khi hoàn tất quá trình sạc. Các cơ quan cứu hỏa cũng luôn cảnh báo những người đầu tiên đến hiện trường hợp hỏa hoạn liên quan đến xe điện về mối nguy hiểm của bộ sạc vẫn đang được cắm trên xe.

Sạc pin xe điện trong gara cần lắp thêm các thiết bị báo chạy cảm biến nhiệt. Ảnh: EV ChargePlus

Hơn nữa, nếu người dùng sạc tại nhà, hãy cân nhắc đến việc lắp thêm thiết bị báo cháy cảm biến nhiệt và đảm bảo chiếc xe luôn được đặt gần thiết bị này. Thiết bị báo cháy cảm biến nhiệt sẽ phù hợp hơn với môi trường gara so với thiết bị báo cháy cảm biến khói, nhờ đó có thể đưa ra cảnh báo sớm, giúp người dùng giảm thiểu thiệt hại do sự cố hỏa hoạn từ xe điện

Cuối cùng, chỉ sử dụng bộ sạc đúng với yêu cầu quy chuẩn của chiếc xe điện mà người dùng sở hữu. Thiết bị sạc giá rẻ, không đạt chuẩn có thể làm tăng khả năng xảy ra hỏa hoạn.

Theo Motorbiscuit