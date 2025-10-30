Thị trường Chuyên gia dự báo giá vàng có thể giảm sâu về 2800 USD/ounce Giá vàng thế giới ở mức 3.966 USD, song giới chuyên gia dự báo xu hướng điều chỉnh vẫn chưa kết thúc và có thể giảm sâu về 2.800 USD/ounce trong thời gian tới.

Đến 15h45 (giờ Việt Nam) ngày 30/10, giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh 3.966 USD/ounce, thấp hơn khoảng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong hai tuần gần đây, giá vàng đã mất gần 11%, khiến lực mua bắt đáy quay trở lại. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà phục hồi này chỉ mang tính kỹ thuật ngắn hạn, vì thị trường vẫn đang chịu áp lực từ chính sách tiền tệ và xu hướng mạnh của đồng USD.

Trong báo cáo mới nhất của Natixis, chuyên gia Bernard Dahdah đưa ra ba kịch bản cho giá vàng thời gian tới.

Kịch bản 1: Mức sàn của giá vàng có thể chỉ cao hơn một chút so với chi phí sản xuất, khoảng 2.000 USD/ounce, trong khi chi phí khai thác trung bình của ngành vàng hiện vào khoảng 1.600 USD/ounce.

Kịch bản 2: Nếu giá vàng cao khiến nhu cầu của các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào quỹ ETF giảm, giá vàng có thể lao xuống vùng 2.800 USD/ounce.

Kịch bản 3: Trường hợp nhu cầu đầu tư giữ nguyên nhưng lực mua từ ngân hàng trung ương suy yếu, giá vàng có thể lùi về vùng hỗ trợ 3.450 USD/ounce.

Mặc dù thừa nhận rủi ro giảm, ông Dahdah cho rằng kịch bản cơ bản vẫn là giá vàng sẽ ổn định quanh mức hiện tại và đạt trung bình 3.800 USD/ounce vào năm 2025. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường hiện chưa đủ động lực để giá vàng bứt phá bền vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa giảm lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất cơ bản về 4%, lần cắt giảm thứ hai trong năm. Quyết định này được xem là bước đi thận trọng trước tín hiệu tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại.

Sau thông tin này, giá vàng và bạc đều duy trì ổn định khi đồng USD yếu đi, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ số USD giảm 0,2% sau khi chạm đỉnh hai tuần, trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận nội bộ ngân hàng trung ương đang chia rẽ về hướng đi chính sách, và nhấn mạnh các dữ liệu về lạm phát cùng việc làm sắp công bố sẽ quyết định bước tiếp theo. Sự thận trọng này khiến kỳ vọng về việc Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 suy giảm, dù giá vàng vẫn được hỗ trợ nhờ tâm lý phòng thủ của giới đầu tư.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy doanh số nhà chờ bán giữ nguyên ở mức 0,0%, thấp hơn kỳ vọng, trong khi tồn kho dầu thô tăng mạnh thêm 6,9 triệu thùng cho thấy nhu cầu năng lượng yếu. Những số liệu này khiến thị trường thêm bất định, hỗ trợ giá vàng duy trì trạng thái cân bằng quanh vùng 3.950 - 3.970 USD/ounce.

Theo giới phân tích của OANDA, giá vàng vẫn giữ được sức bền trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cho thấy nhà đầu tư vẫn coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn.

Trên biểu đồ kỹ thuật, giá vàng hiện giao dịch quanh 3.963 USD/ounce, dưới vùng kháng cự quan trọng 4.010 USD/ounce và đường trung bình động EMA 50 kỳ. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định ở 3.887 USD/ounce; nếu thủng mốc này, đà giảm có thể mở rộng xuống 3.791 - 3.715 USD/ounce.

Chỉ báo RSI dao động quanh mức 47, phản ánh trạng thái cân bằng, chưa có tín hiệu rõ ràng về hướng đi mới. Giới phân tích cho rằng, để đảo chiều sang xu hướng tăng, giá vàng cần bứt phá dứt khoát qua ngưỡng 4.010 USD/ounce, khi đó mục tiêu tiếp theo sẽ hướng đến vùng 4.145 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng dự kiến dao động trong vùng 3.887 - 4.010 USD/ounce, với xu hướng đi ngang là chủ đạo. Biến động của giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ, tín hiệu chính sách của Fed và tình hình địa chính trị toàn cầu.

Nếu các yếu tố hỗ trợ duy trì, giá vàng có thể ổn định quanh mức hiện tại trước khi bứt phá trở lại vào năm 2025, khi kỳ vọng lãi suất toàn cầu giảm rõ rệt hơn.