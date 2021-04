Chuyên gia khuyến cáo người dân Nghệ An không hoang mang vì bệnh viêm màng não

Từ đầu tháng 4/2021 đến nay, mỗi ngày có khoảng 130-150 trẻ đến khám, 20 -30 trẻ nhập viện bởi hội chứng viêm màng não do virus tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Cho đến nay, các ca bệnh đều được Bệnh viện kiểm soát tốt, không để lây nhiễm chéo, điều trị khỏi, xuất viện sau 10-14 ngày điều trị. Đối với người dân, đặc biệt trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi đối mặt với bệnh lây nhiễm cần có các biện pháp phòng bệnh chủ động và không quá hoang mang.



Cũng trong sáng nay 20/4, trước thông tin lây nhiễm bệnh viêm màng não, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) đã tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hỗ trợ chuyên môn, lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra tuyến Trung ương, giám sát tình hình lây nhiễm bệnh.

Tại buổi làm việc cùng chuyên gia, ThS.BS. Võ Mạnh Hùng – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Những năm trước, hội chứng viêm màng não cũng đã xuất hiện, song năm nay số lượng bệnh nhân mắc tăng cao hơn. Viêm màng não là tình trạng viêm màng bao phủ não và tủy sống. Nhiễm virus là nguyên nhân thường gặp nhất của viêm màng não. Những nguyên nhân ít gặp hơn là do vi khuẩn, nấm, ký sinh, thuốc.

Đoàn công tác từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An định hướng điều trị theo phác đồ viêm màng não do virus.

Các bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thời gian qua đều với triệu chứng chung là sốt, nôn, đau đầu, tiêu chảy, đặc biệt xuất hiện tình trạng trong một gia đình có 2-3 trẻ cùng bị và phải nhập viện. Với những yếu tố dịch tễ, triệu chứng, cùng kết quả xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ (chọc dịch não tủy, xét nghiệm phân, máu), đoàn công tác từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An định hướng điều trị theo phác đồ viêm màng não do virus.