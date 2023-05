Chuyên gia quốc tế mách nước lái xe trong tiết trời nắng nóng

(Baonghean.vn) - Ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết, Nga không thể thua trong cuộc chiến này. Moskva đang xây dựng, củng cố lực lượng, và họ có lợi thế về pháo binh so với Mỹ.

(Baonghean.vn) - Đảng bộ Báo Nghệ An hiện nay có 55 đảng viên/75 cán bộ, phóng viên, nhân viên; sinh hoạt tại 7 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An gồm 7 đồng chí.

(Baonghean.vn) - 4 tháng đầu năm 2023, Nghệ An tiếp tục lọt top 10 địa phương có tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cao nhất cả nước, đứng thứ 1 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992) về hành vi hiếp dâm.

(Baonghean.vn) - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân có chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách thủ tục hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023 đề nghị, để cuộc thi đảm bảo chất lượng, số lượng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

(Baonghean.vn) - Thông qua điện thoại, các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải mua tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền qua tài khoản.

(Baonghean.vn) - Hiện nay, thực trạng nước ngầm, nước sông, kênh mương... ở một số nơi trên địa bàn huyện Diễn Châu bị ô nhiễm đang diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nông nghiệp, chất thải chăn nuôi... không qua xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường.

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 953 pháp nhân kinh doanh mới được thành lập. Tổng số doanh nghiệp theo đăng ký đến nay là 35.492 doanh nghiệp.

(Baonghean.vn) - Doanh nghiệp tiếp tục gom hàng, thị trường sôi động; Giá cà phê tăng mạnh so với tuần trước; Ngành phân bón sẽ có một năm tăng trưởng âm do “tác động kép”?... là những thông tin thị trường hôm nay 8/5.

(Baonghean.vn) - Nội dung trên đã được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII quyết nghị tại Kỳ họp thứ 13 vừa qua.

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết khu vực Nghệ An ngày 8/5 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.