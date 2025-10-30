Thị trường Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới Giá vàng tăng trở lại trên mức 4000 USD/ounce do kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, Fed giảm lãi suất lần thứ 2 trong năm nay

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên 29/10, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua khi kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu.

Chuyên gia David Morrison từ Trade Nation cho biết đợt bán tháo này gần như không có điểm dừng, ngoại trừ một nhịp nghỉ ngắn vào cuối tuần trước. Dù vậy, ông vẫn cho rằng giá vàng có thể sớm tìm được vùng hỗ trợ và bật tăng trở lại khi lực bán suy yếu.

Kể từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng mạnh từ mức 2.700 USD/ounce lên đỉnh 4.350 USD/ounce hồi đầu tháng 10, tương đương mức tăng khoảng 43%. Đợt điều chỉnh hiện nay được xem là giai đoạn “hạ nhiệt” sau chuỗi tăng kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Theo chuyên gia Shree Kargutkar từ Sprott Asset Management, việc nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng nóng là điều dễ hiểu, bởi giá vàng đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia Phố Wall vẫn giữ quan điểm tích cực về xu hướng dài hạn của giá vàng, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Các nhà phân tích của UBS dự báo giá vàng sẽ sớm phục hồi và có thể đạt 4.700 USD/ounce vào cuối quý I/2026. Họ cho rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô và tâm lý đầu tư vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này.

Báo cáo của UBS Global Wealth Management nhấn mạnh rằng, dù biến động còn lớn, nhưng giá vàng vẫn được thúc đẩy bởi yếu tố cơ bản và dòng tiền trú ẩn.

Bên cạnh đó, Bank of America tiếp tục khuyến nghị “nắm giữ vàng dài hạn”, dự báo giá vàng có thể đạt đỉnh 6.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Goldman Sachs cũng nâng dự báo lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm tới, phản ánh niềm tin rằng giá vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn.

Dù giá vàng đang chịu áp lực ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư tin rằng chu kỳ tăng giá vẫn chưa kết thúc. Các yếu tố như rủi ro kinh tế, chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu mua vào từ ngân hàng trung ương tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng.

Với sức hấp dẫn dài hạn và khả năng phục hồi nhanh, vàng vẫn được xem là “bến đỗ an toàn” cho dòng vốn toàn cầu trong giai đoạn nhiều biến động.