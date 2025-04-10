Quốc tế Chuyên gia: Ukraine khó nhận được Tomahawk mới, phiên bản cũ không hiệu quả trước Nga Theo hãng tin TASS, nhà phân tích địa chính trị Patrick Henningsen nhận định Kiev sẽ không nhận được các phiên bản tên lửa Tomahawk mới nhất của Mỹ, trong khi các phiên bản cũ hơn sẽ không phát huy hiệu quả trước hệ thống phòng không của Nga.

Ảnh minh hoạ: TASS

Phát biểu trên kênh YouTube "Deep Dive", ông Henningsen - nhà phân tích địa chính trị, nhà báo, nhà sáng lập cổng thông tin 21st Century Wire, cho rằng phương Tây đang quay trở lại với niềm tin vào các "vũ khí thần kỳ", tin rằng chúng có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng phương Tây sẽ không cung cấp cho Kiev các phiên bản hiệu quả và tiên tiến nhất của các loại vũ khí, bao gồm cả Tomahawk.

"Họ không thể làm vậy vì nhiều lý do, đặc biệt là nguy cơ bị tiết lộ công nghệ nếu tên lửa rơi vào tay Nga, nếu tên lửa không phát nổ,...", ông giải thích.

Ông Henningsen nói thêm rằng các phiên bản Tomahawk mà Ukraine có thể nhận được sẽ không phải là loại hàng đầu. "Nếu chúng là phiên bản cũ, chúng thực sự rất chậm", ông nói.

Theo ông, những vũ khí như vậy chỉ hiệu quả khi chống lại "một quốc gia không có lực lượng phòng không", nhưng "đó không phải là trường hợp" của Nga.

Trong khi đó, trong một bài viết cho tạp chí The American Conservative, nhà bình luận Ted Snider cũng nhận định chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, vì điều này có nguy cơ khiến Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Theo ông, Ukraine không thể sử dụng các tên lửa hành trình này nếu không có dữ liệu tình báo của Mỹ để xác định mục tiêu và dẫn đường, đây là một "lằn ranh đỏ" tiềm tàng có thể kéo Mỹ vào xung đột trực tiếp với Nga.

Bài viết cũng cho biết Mỹ chỉ sản xuất dưới 200 tên lửa loại này mỗi năm và có lượng tồn kho thấp, "điều đó có nghĩa là Ukraine khó có thể nhận được nhiều, nếu không muốn nói là không nhận được quả nào".

Thông tin về việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine vẫn chưa thống nhất. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước đó cho biết chính quyền Washington đang xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk cho các nước NATO khác để chuyển giao cho Ukraine, và quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra. Tuy nhiên, ngày 26/9, trang Axios đưa tin ông Trump đã từ chối cung cấp loại tên lửa này cho Kiev, đồng thời lưu ý đây là hệ thống vũ khí duy nhất trong danh sách mà nhà lãnh đạo Mỹ không chấp thuận bán cho các nước NATO ở châu Âu để viện trợ cho Ukraine.

Về phía Nga, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ngày 2/10, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng "việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là không thể". Ông cảnh báo: "Nếu điều này xảy ra, nó sẽ báo trước một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới về chất, kể cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ".