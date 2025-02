Xây dựng Đảng Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về các Đảng ủy Các cơ quan Đảng và Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An Sáng 27/2, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An diễn ra lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Quang cảnh Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng và các đồng chí bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chuyển giao, tiếp nhận.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 642 – QĐ/ĐUK ngày 12/2/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An chuyển giao 19 tổ chức cơ sở đảng và 700 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An; đồng thời tiếp nhận 16 tổ chức cơ sở đảng và 1.864 đảng viên từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chuyển về Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công bố quyết định tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Việc chuyển giao, tiếp nhận trên nhằm thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tại Quyết định số 3254, ngày 12/2/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Quyết định số 3255-QĐ/TU ngày 12/2/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong các quyết định trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chuyển về trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, trước kết thúc hoạt động và hoàn thành tiến hành công tác tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên… của 2 đảng bộ này trước ngày 28/2/2025 theo Quyết định số 3257-QĐ/TU ngày 12/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng phát biểu tại Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Tại Lễ chuyển giao, tiếp nhận, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao vai trò chủ công, nòng cốt của 19 tổ chức cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trước đây nay chuyển về thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng của tỉnh.

Đồng chí Ngô Đình Viện mong muốn, 19 tổ chức cơ sở đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò, chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thời gian tới; trước mắt là thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng của tỉnh; lãnh đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và triển khai đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh, đặc biệt là tập trung đột phá về chuyển đổi số; qua đó đề nghị 16 tổ chức cơ sở đảng và 1.864 đảng viên từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chuyển về Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng ủy; phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên chúc các tổ chức cơ sở đảng được chuyển giao và tiếp nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng bộ Các cơ quan Đảng của tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, phối hợp trong các hoạt động chung thời gian tới đạt kết quả cao.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hiền - nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hồ Thị Hồng Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ký biên bản giao, nhận các tổ chức cơ sở đảng. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau đó, các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hiền - nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hồ Thị Hồng Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ký biên bản giao, nhận các tổ chức cơ sở đảng.

I- Các tổ chức cơ sở đảng chuyển giao sang Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh

TT

Tên tổ chức cơ sở đảng

1

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

2

Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

3

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

4

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

5

Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

6

Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh

7

Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

8

Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh

9

Chi bộ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (thuộc Đảng bộ Sở KH&CN)

10

Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh

11

Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

12

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

13

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

14

Đảng bộ Báo Nghệ An

15

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

16

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

17

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh

18

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

19

Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn



II- Các tổ chức cơ sở đảng tiếp nhận về Đảng bộ UBND tỉnh