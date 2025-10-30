Thứ Năm, 30/10/2025
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Cập nhật mới nhất

Quốc Duẩn 30/10/2025 16:49

Cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển tiền từ 500 triệu đồng không phải là đối tượng có nghĩa vụ báo cáo. Trách nhiệm này thuộc về các ngân hàng thương mại và tổ chức thanh toán trung gian.

Theo quy định mới tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/11, các giao dịch chuyển khoản trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc từ 1.000 USD trở lên đối với giao dịch quốc tế (bao gồm các loại ngoại tệ có giá trị tương đương), sẽ phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ như chuyển tiền với tần suất cao, chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau cũng thuộc diện phải báo cáo để phục vụ công tác giám sát tài chính.

Tuy nhiên, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện chuyển tiền không phải là đối tượng có nghĩa vụ báo cáo. Trách nhiệm này thuộc về các ngân hàng thương mại và tổ chức thanh toán trung gian.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Cập nhật mới nhất

Các tổ chức tài chính sẽ thực hiện báo cáo giao dịch bằng dữ liệu điện tử, trong đó bao gồm đầy đủ thông tin như tên ngân hàng chuyển – nhận, người chuyển và người nhận, số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và thời điểm thực hiện giao dịch.

Hệ thống của Vietcombank đã sẵn sàng tự động nhận diện các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc có dấu hiệu bất thường. Sau khi phát hiện, ngân hàng sẽ tổng hợp và gửi báo cáo trực tuyến đến Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng lớn khác như VietinBank và nhiều tổ chức tín dụng trong nước cũng xác nhận đang áp dụng quy trình tương tự nhằm đảm bảo việc giám sát được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc yêu cầu báo cáo các giao dịch có giá trị lớn hoặc đáng ngờ nhằm giúp cơ quan quản lý sàng lọc, phát hiện các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo hệ thống tài chính Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền, đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn trong hoạt động giao dịch điện tử.

Cô gái 18 tuổi mang tài sản gia đình đi cầm cố, chuyển gần 500 triệu cho kẻ xấu

Cô gái 18 tuổi mang tài sản gia đình đi cầm cố, chuyển gần 500 triệu cho kẻ xấu

Cô gái 18 tuổi mang tài sản gia đình đi cầm cố, chuyển gần 500 triệu cho kẻ xấu

Cô gái 18 tuổi mang tài sản gia đình đi cầm cố, chuyển gần 500 triệu cho kẻ xấu

      Thị trường
      Chuyển khoản từ 500 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Cập nhật mới nhất

