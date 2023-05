Chuyện 'lạ' trong việc thuê đất của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung

HTX mất kho?

Báo Nghệ An vừa nhận được đơn phản ánh của ông Trương Đắc Kỷ - Bí thư Chi bộ, trưởng thôn kiêm Giám đốc HTX Diêm nghiệp Nghĩa Phú (xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu), về việc khu đất xây dựng kho muối của Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An (Công ty muối) trước đây (bao gồm cả kho muối của HTX muối Nghĩa Phú) vừa bị Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung phá và san lấp mặt bằng.

Theo trình bày của ông Kỷ, làng nghề muối Nghĩa Phú đã có từ lâu đời. Hiện tại HTX Diêm nghiệp Nghĩa Phú là một tổ chức kinh tế nằm trong thôn Nghĩa Phú, với diện tích đất sản xuất muối là 23,6ha. HTX có 230 hộ thành viên (chiếm 88,9% hộ dân của thôn), với 360 lao động sản xuất muối. Từ khi có chủ trương thành lập HTX, khu vực thôn Nghĩa Phú có 3 kho đựng muối, trong đó có 2 kho của Công ty muối, 1 kho của HTX diêm nghiệp Nghĩa Phú. Đến năm 2005, Công ty muối có mượn HTX kho đó để tu sửa lại và thu mua muối cho nhân dân. Sau đó Ban quản trị của HTX cũng thống nhất để cho Công ty muối sử dụng. Thế nhưng, sau 1 thời gian, đến năm 2012 Công ty muối đã làm thủ tục để được cấp Giấy CNQSDĐ trên cả phần kho của HTX diêm nghiệp Nghĩa Phú mà phía HTX không hề hay biết. Một thời gian sau thì được biết khu đất đó đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung thuê.

“Ngày 25/8/2018, tôi có làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng trả lời về việc Công ty muối có được quyền bán tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung hay không, thì được trả lời rằng, công ty này chỉ được làm kho muối đúng với mục đích sử dụng và thời hạn thuê đất là 40 năm, đến ngày 29/10/2052” - ông Kỷ cho biết.

Hiện tại, theo tìm hiểu của phóng viên, thửa đất số 115, tờ bản đồ 18 nói trên tại xã Quỳnh Nghĩa đã được Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung phá dỡ nhà kho cũ và đổ đất san lấp mặt bằng. Điều đáng nói là khi làm việc với chúng tôi, đại diện lãnh đạo xã Quỳnh Nghĩa cũng không biết việc san lấp mặt bằng với mục đích gì. Và phía Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung vẫn chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến thửa đất nói trên cho UBND xã Quỳnh Nghĩa để nắm, theo dõi và quản lý.

Ông Tô Quang Trung, công chức tư pháp xã Quỳnh Nghĩa, hiện đang tạm thời phụ trách mảng địa chính, khi mở bản đồ thửa đất số 115 nói trên cho chúng tôi xem thì thông tin trên bản đồ vẫn đang thể hiện là đất của HTX Diêm nghiệp Nghĩa Phú.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tại biên bản làm việc giữa UBND xã Quỳnh Nghĩa và ông Trương Đắc Kỷ vào ngày 6/4/2023, bản thân ông Kỷ cũng đã phản ánh việc Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung lên mạng thông tin việc chuyển kho muối cũ thành khu vực thương mại dịch vụ, đã tiến hành san lấp mặt bằng và đề nghị UBND xã phải giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích (làm nhà kho). Đồng thời đề nghị đối với người dân làm nghề muối phải có mặt bằng để làm kho chứa muối, nhất là khi vào mùa mưa gió không bán được phải có nơi tích trữ. Trong khi với việc Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung phá dỡ các kho muối cũ, đã khiến cho HTX Diêm nghiệp Nghĩa Phú không còn kho để cất trữ muối khi cần thiết.

Công ty TNHH Thuỷ sản Bắc Miền Trung có Nhà máy chế biến bột cá đóng tại xóm Đức Long, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Công ty này đã nhiều lần gây ô nhiễm môi trường, cụ thể vào ngày 11/12/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 10/1/2022, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung với số tiền 60 triệu đồng. Trong đó, nội dung vi phạm là thải khí thải, nước thải có chứa thông số thông thường vượt quy chuẩn về chất thải vào môi trường.