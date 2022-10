(Baonghean.vn) - Chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 2-2 của đội khách Sông Lam Nghệ An trước đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đang khát điểm là điều không đến nỗi tệ, khi lịch sử không đứng về đội khách lâu nay.

Bị dẫn 2 lần nhưng đội khách đều lần lượt đưa trận đấu về thế cân bằng thậm chí là điều đáng khen với sự cố gắng của cả đội cũng như cầu thủ ghi cú đúp là Văn Đức. Nhưng chính sự trống vắng trên khán đài trong trận đấu và sự ồn ã trên mạng xã hội sau trận đấu mới là những "tâm điểm" đáng chú ý hiện nay liên quan tới đội bóng thành Vinh.

Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải, khán giả hâm mộ xứ Nghệ đột nhiên "quay xe" khi không đến sân Thống Nhất cổ vũ Sông Lam Nghệ An mà đến sân Bình Dương cổ vũ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lý do được đưa ra là kết quả thi đấu bết bát của Sông Lam Nghệ An từ giai đoạn lượt về, giọt nước tràn ly là trận thua trên sân Vinh trước đội bét bảng Sài Gòn FC. Khi Sông Lam Nghệ An thi đấu trên sân khách trước một đội bóng đang cần điểm để vượt thoát xa khu vực xuống hạng, những nghi hoặc về thái độ thi đấu và kết quả không như ý lại bùng lên trong số cổ động viên khu vực phía Nam. Rồi khi danh sách đá chính của Sông Lam Nghệ An được công bố, truyền thông lan toả, mọi chuyện trở nên tệ hơn trong mắt người hâm mộ. Khán đài trống vắng trong trận đấu TP. Hồ Chí Minh - Sông Lam Nghệ An thực sự là điều đáng buồn, rất buồn dù chuyện đúng sai, hay dở không dễ nói lúc này, liên quan đến bất cứ cá nhân hay đội bóng.

Câu chuyện trên mạng xã hội sau trận đấu lại cho thấy sự vội vàng, thiếu cẩn trọng của những người đứng ra phát ngôn liên quan tới người hâm mộ. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng mọi việc trước khi đưa ra một nhận xét hay đánh giá. Hãy im lặng khi chưa có đủ cơ sở để phát biểu. Khi sự việc đang hồi gay cấn, lửa đang cháy, mọi sự vội vàng, hấp tấp đều không khác gì bôi mỡ cho kiến cắn hay đổ thêm dầu vào lửa. Những người chuyên trách truyền thông càng thấm nhuần bài học này khi xử lý khủng hoảng, không chỉ với số ít mà cả đông đảo người hâm mộ, những người lâu nay vốn máu thịt, gắn bó với đội bóng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hơn ai hết, nếu không có được một phát ngôn chuẩn chỉnh, đúng mực lúc này thì hãy im lặng và trả lời bằng kết quả, bằng thái độ thi đấu trong các trận đấu tới. Giận thì giận mà thương thì thương là người xứ Nghệ. Thương cho roi cho vọt hẳn cũng là điều người hâm mộ xứ Nghệ ứng xử lúc này. Chuyện lớn sẽ thành chuyện nhỏ nếu Sông Lam Nghệ An thực sự là mình. Vậy thôi, chuyện tưởng khó nhưng sẽ rất dễ nếu dám hành động trung thực, với thiện chí, với niềm tin vốn có của mình.