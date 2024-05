Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

Chan chứa niềm yêu thương

Gặp lại nữ cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lân (SN 1944), ở phường Bến Thủy (thành phố Vinh), nhắc lại câu chuyện được gặp Bác Hồ 55 năm trước, bà Lân xúc động và tự hào khi nhắc đến từng chi tiết.

Bà kể: “Tôi may mắn được gặp Bác 2 lần, lần thứ nhất cùng gần 200 đoàn viên ưu tú, cán bộ xuất sắc ra Thủ đô vào cuối năm 1967. Lần ấy, Bác không thể gặp được từng người nên chỉ đứng vẫy tay, nở nụ cười ấm áp thay cho lời chào, chừng đó cũng đủ để chúng tôi cảm thấy vui sướng và phấn khởi. Lần thứ hai gặp Bác vào đầu năm 1969, lần này tôi may mắn được Bác dành thời gian trò chuyện”.

Bà Nguyễn Thị Lân bên bức ảnh chụp với Bác Hồ. Ảnh: Công Kiên

Theo lời cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lân, đầu năm 1969, bà nằm trong danh sách Đoàn đại biểu đồng hương Quân khu 4 (gồm 23 người) ra Thủ đô chúc sức khỏe của Bác. Vào Phủ Chủ tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa, Bác Hồ bước ra, tất cả cùng ùa vào ôm lấy Bác như con cháu đi xa lâu ngày trở về.

Với Người cũng vậy, nắm lấy tay từng người và hỏi han như được đón các cháu thân thiết, ruột thịt sau bao năm xa cách. Giọng nói ôn tồn, cử chỉ thân mật của Bác khiến mọi người đều rưng rưng xúc động, nghẹn ngào…

Bà Lân vinh dự là 1 trong 7 người được chọn báo cáo thành tích với Bác. Được Bác hỏi chuyện, tâm tình về cuộc sống, chiến đấu ở đơn vị và đặc biệt quan tâm đến sự gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hy sinh của các anh, chị thanh niên xung phong. Rồi Bác khen Đại đội trưởng Nguyễn Thị Lân: "Chà! Người thì nhỏ mà chí thì lớn!".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo với Bác đã hết giờ tiếp khách, mời Bác về nghỉ để giữ sức khỏe. Bác nói rằng, ngày mai Bác sẽ nhận khuyết điểm trước Bộ Chính trị, hôm nay cứ để Bác gặp Đoàn đại biểu đồng hương Quân khu 4 thêm một lúc. Tất cả đều xúc động, cùng lấy khăn lau những dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt, rồi cùng chụp ảnh lưu niệm với Bác…

Bác Hồ chụp ảnh với các đại biểu đồng hương Quân khu 4. Ảnh tư liệu

Sau này, tuy cuộc sống còn khó khăn, bộn bề nhưng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lân luôn khắc sâu trong ký ức kỷ niệm về 2 lần được gặp Bác Hồ. Điều ấy giúp bà luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Có chung niềm vinh dự từng được gặp Bác Hồ, bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1942) vẫn lưu giữ bức ảnh chụp chung với Bác và xem như là một “báu vật”.

Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn nhưng giây phút được gặp Bác Hồ là những khoảnh khắc tôi không thể nào quên. Đã gần 60 năm trôi qua nhưng giây phút ấy dường như còn ngưng đọng, lời nói ấm áp, ánh mắt yêu thương, cử chỉ thân mật của Người đã thôi thúc tôi phải sống tốt, sống vui, sống khỏe, làm nhiều việc có ích cho Đảng, Nhà nước... ________ BÀ NGUYỄN THỊ NHÂM

Năm 1968, bà Nguyễn Thị Nhâm với cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu được Tỉnh ủy cử tham gia đoàn công tác của tỉnh ra Thái Bình học kỹ thuật trồng lúa năng suất cao. Kết thúc đợt tập huấn, đoàn được ra tham quan Thủ đô Hà Nội, được thăm Phủ Chủ tịch và vui nhất là được gặp Bác Hồ.

“Đang ngồi trong phòng họp thì bất ngờ Bác vào từ cửa sau, vẫn với phong thái giản dị và chan chứa niềm yêu thương”, bà Nhâm nhớ lại.



Bác nói về đề tài kỹ thuật trồng lúa, Bác căn dặn rất nhiều, đại ý rằng, ra học Thái Bình nhưng cần nhớ đất Thái Bình khác đất Nghệ An, người Thái Bình cũng có những điểm khác so với người Nghệ An. Vì thế, chúng ta không thể đặt đất Thái Bình lên đất Nghệ An, mà phải cần cù, sáng tạo để sớm đưa Nghệ An có nhiều đơn vị đạt 5 tấn/ha như ở Thái Bình.

“Về sau, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng, tôi lại nhớ tới lời dặn dò của Bác năm xưa để xem xét và cân nhắc, luôn nghĩ cách để có được kết quả tốt nhất. Với tôi, lời Bác dặn còn theo mãi...”, bà Nhâm chia sẻ.

Lời Bác dặn mãi trong tim

Ông La Đình Thám là giáo viên về hưu, hiện cư trú tại xã Môn Sơn (Con Cuông) đã xấp xỉ tuổi 80 vẫn lưu giữ kỷ niệm được gặp Bác Hồ. Lúc ấy, ông Thám đang học tại Trường Sư phạm miền núi Nghệ An, nơi Bác đến thăm trong lần về thăm quê lần thứ hai (1961).

Đã hơn 62 năm trôi qua nhưng ông Thám còn nhớ như in ngày Người về thăm trường: “Khi Bác bước vào hội trường, ai cũng xúc động và phấn khởi, tiếng vỗ tay vang lên một hồi dài. Khi nói chuyện với học sinh của trường, Bác gọi từng học sinh của các dân tộc lần lượt đứng dậy.

Bác Hồ trong một lần về thăm quê. Ảnh tư liệu

Khi đến dân tộc Đan Lai chỉ có một mình tôi. Thấy vậy, Bác ngạc nhiên hỏi: “Sao dân tộc Đan Lai chỉ có một mình cháu vậy? Sau này cháu phải cố gắng truyền đạt các kiến thức để có nhiều người Đan Lai được đi học, nhất là các cháu gái nữa. Hôm ấy, tôi là một trong 3 học sinh dân tộc thiểu số được Bác tặng quà, đó là chiếc bình tông”.

Vâng lời Bác dặn, tốt nghiệp ra trường, thầy giáo trẻ La Đình Thám đã trở về quê hương, xung phong về các trường có đông con em dân tộc Đan Lai ở xã Châu Khê và xã Môn Sơn (Con Cuông) để “gieo chữ”. Hành trình ấy rất đỗi gian nan, bởi cuộc sống của bà con Đan Lai còn đói nghèo, lạc hậu, cái ăn còn chưa đủ nói gì đến việc học hành. Thầy Thám cùng các đồng nghiệp đã vượt thác, băng rừng đến các bản, làng xa xôi để vận động con em đồng bào Đan Lai đến lớp…

Bác Hồ với các diễn viên Đoàn văn công Nghệ An sau khi biểu diễn vở "Cô gái Sông Lam" tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu

Còn với NSƯT Song Thao, hiện đã bước qua ngưỡng tuổi 80 vẫn nhớ về những lần được gặp Bác Hồ, được hát tặng Người: “Tôi từng 3 lần được gặp Bác Hồ, mỗi lần gặp là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, mỗi lời nói của Người tôi đều lưu giữ trong tâm trí. Tất cả trở thành hành trang để mình vững bước trong cuộc sống cũng như sự nghiệp ca hát, thôi thúc tôi vượt qua bao thử thách, chông gai…”.

Là thành viên Đoàn Văn công Nghệ An, NSƯT Song Thao được biểu diễn phục vụ Bác Hồ trong dịp Người về thăm quê lần thứ 2 (1961) và dịp Liên hoan Ca múa nhạc toàn miền Bắc (1965). Lần thứ ba là sau dịp Liên hoan ca múa nhạc, Song Thao cùng hai ca sĩ khác được cử ở lại hát cho Bác nghe. Lần ấy, bà hát cho Bác nghe câu ví đò đưa, rồi được Bác trò chuyện thân tình, dặn dò tỉ mỉ, để rồi nữ ca sĩ xứ Nghệ luôn mãi khắc ghi…

Còn nhiều, rất nhiều người có may mắn được gặp và làm việc bên Bác Hồ, có những kỷ niệm sâu sắc với vị Cha già của dân tộc. Những ngày mừng sinh nhật của Người, kỷ niệm năm xưa lại xúc động trào dâng…