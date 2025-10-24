Chuyển nhượng 24/10: Chelsea nhắm Nunez, Real chi 100 triệu Desailly khuyên Chelsea mua Nunez; The Blues tính mượn Ter Stegen; Real Madrid chi 100 triệu Euro cho Kenan Yildiz; MU dự chi 120 triệu Bảng mùa đông.

Ngày 24/10, bản tin chuyển nhượng được định hình bởi bốn trục chính: Chelsea giải quyết khâu ghi bàn với Darwin Nunez; Stamford Bridge cân nhắc mượn Marc-Andre ter Stegen và theo dõi Mike Maignan; Real Madrid chuẩn bị nước cờ 100 triệu Euro cho Kenan Yildiz; Manchester United dự chi 120 triệu Bảng cho hai mảnh ghép Ousmane Diomandé và Oihan Sancet. Dưới góc nhìn chiến thuật, mỗi thương vụ đều chạm tới các nhu cầu cốt lõi của dự án mà các HLV đang theo đuổi.

Chelsea được khuyên chiêu mộ Darwin Nunez để giải quyết khâu ghi bàn

Chelsea và bài toán trung phong: Darwin Nunez là mảnh ghép cần thiết

Huyền thoại Marcel Desailly đánh giá Chelsea cần một trung phong đẳng cấp ngay tháng Giêng và xem Darwin Nunez là lựa chọn “hoàn hảo”. Theo lập luận của Desailly, Nunez vẫn còn dư địa phát triển dù quãng thời gian trước ở Liverpool không như kỳ vọng, và anh có thể hòa nhập với hệ thống của HLV Enzo Maresca.

Về phong độ hiện tại, Nunez mở màn ấn tượng tại Saudi Pro League với 3 bàn sau 4 trận cho Al Hilal. Thông số này cho thấy cảm giác không gian và khả năng dứt điểm của tiền đạo Uruguay vẫn sáng, đồng thời củng cố luận điểm rằng một cú “tái xuất” châu Âu là khả dĩ nếu Chelsea thật sự hành động trong mùa đông.

Góc chiến thuật: Vì sao hợp với Maresca

Triết lý kiểm soát của Maresca đòi hỏi trung phong biết kết nối, chạy chỗ liên tục để mở ra đường chuyền dọc nách và kéo giãn khối đội hình đối thủ. Nunez, với sức bền và tính trực diện, được kỳ vọng giúp Chelsea cải thiện khối lượng di chuyển chiều sâu, tạo không gian cho các tiền vệ công. Ở khâu chuyển trạng thái, tốc độ và sải chân của anh cũng giúp The Blues đe dọa sau lưng hàng phòng ngự.

Khung gỗ Stamford Bridge: phương án Ter Stegen và kế hoạch Maignan

Theo ESPN, Chelsea cân nhắc mượn Marc-Andre ter Stegen của Barcelona trong tháng Giêng để ổn định khung thành. Trở ngại lớn nhất là mức lương cao và sự cạnh tranh từ nhiều CLB châu Âu. Song song, nhà báo Ben Jacobs cho biết Mike Maignan (AC Milan) nằm trong kế hoạch dài hạn và The Blues sẵn sàng xúc tiến vào mùa hè khi hợp đồng của Maignan với Milan gần hạn.

Về chuyên môn, Ter Stegen là giải pháp tạm thời cho giai đoạn hai mùa giải: kinh nghiệm và chất lượng chơi chân ở mức hàng đầu châu Âu giúp Chelsea khởi phát bóng mạch lạc từ tuyến dưới. Trong dài hạn, Maignan phù hợp vai trò “thủ môn hiện đại” – chỉ huy vùng cấm, đọc tình huống tốt và hỗ trợ tổ chức pressing ngược sau mất bóng.

Matheus Cunha gây bất ngờ tại MU: sự chuyên nghiệp và vai trò trung phong

Matheus Cunha gây bất ngờ với thái độ chuyên nghiệp tại MU

Theo The Sun, Matheus Cunha nhanh chóng tạo thiện cảm trong phòng thay đồ Manchester United nhờ tinh thần chuyên nghiệp và hòa nhập tốt, nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội như Luke Shaw. Về mặt chiến thuật, đội ngũ huấn luyện đánh giá cao khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp của Cunha – yếu tố giúp Bruno Fernandes giảm tải ở tuyến giữa. Dù chưa có bàn thắng hay kiến tạo, anh vẫn chiếm suất đá chính và được HLV Ruben Amorim tin tưởng xếp đá trung phong trong trận thắng Liverpool 2-1, tín hiệu cho thấy vai trò của Cunha đang lớn dần trong giai đoạn tái thiết.

Tác động lên cấu trúc tấn công của MU

Cunha hoạt động như một “điểm nối” để MU kéo đội hình lên cao, cho phép các vệ tinh khai thác khoảng trống hai biên và hành lang trong. Khi trung phong biết giữ nhịp và che chắn, MU có thêm nhịp bậc để triển khai bóng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Bruno trong khâu sáng tạo.

Real Madrid và nước cờ 100 triệu Euro cho Kenan Yildiz

Real Madrid chuẩn bị 100 triệu Euro để chiêu mộ Kenan Yildiz

Real Madrid được cho là sẵn sàng chi 100 triệu Euro để chiêu mộ Kenan Yildiz (20 tuổi) của Juventus. HLV Xabi Alonso xem Yildiz là nhân tố chủ chốt cho kế hoạch dài hạn. Phía Juventus muốn trói chân “viên ngọc Thổ Nhĩ Kỳ” bằng hợp đồng đến 2030, nhưng sự quan tâm mạnh mẽ từ Real khiến tương lai của Yildiz trở nên khó dự đoán. Ngoài Los Blancos, Chelsea, Arsenal và Man United cũng theo dõi sát sao tài năng này.

Ý nghĩa tuyến tính cho dự án trẻ của Real

Nếu hoàn tất, Yildiz bổ sung thêm một mũi công trẻ vào lớp kế cận, gia tăng tính linh hoạt trên hàng công. Trong bối cảnh Real ưu tiên dài hạn, việc dồn nguồn lực 100 triệu Euro cho một tài năng 20 tuổi phản ánh chiến lược đầu tư sớm cho trục tấn công tương lai.

Man United chuẩn bị 120 triệu Bảng cho Diomandé và Sancet

Manchester United dự tính chi 120 triệu Bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để ký hai tân binh: trung vệ Ousmane Diomandé (Sporting CP) và tiền vệ Oihan Sancet (Athletic Bilbao). Diomandé, 21 tuổi, được định giá khoảng 80 triệu Euro; Sancet, 24 tuổi, được kỳ vọng bổ sung sáng tạo và tính kết nối cho tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh tương lai Bruno Fernandes có thể thay đổi.

Góc chiến thuật: Lấp hai mắt xích then chốt

Diomandé có hồ sơ phù hợp với trung vệ hiện đại: mạnh mẽ trong tranh chấp và phát động tấn công từ tuyến dưới. Sancet đem đến nhịp chuyền, khả năng nhận-bật nhả ở khu 14, từ đó đa dạng hóa cách MU tiếp cận vòng cấm. Hai thương vụ, nếu thành công, sẽ giúp dự án của HLV Ruben Amorim có nền tảng rõ ràng hơn giữa phòng ngự và sáng tạo.

Thống kê và mốc chuyển nhượng chính

Thương vụ CLB liên quan Hình thức/Mức phí Nguồn Darwin Nunez Chelsea Được Desailly tiến cử; 3 bàn/4 trận tại Al Hilal — Marc-Andre ter Stegen Chelsea Cân nhắc mượn; vướng lương cao và cạnh tranh ESPN Mike Maignan Chelsea Mục tiêu dài hạn, xúc tiến vào mùa hè Ben Jacobs Matheus Cunha Manchester United Gây ấn tượng, đá trung phong trong trận thắng 2-1 Liverpool The Sun Kenan Yildiz Real Madrid Chuẩn bị chi 100 triệu Euro — Ousmane Diomandé Manchester United Định giá khoảng 80 triệu Euro — Oihan Sancet Manchester United Nằm trong gói 120 triệu Bảng mùa đông —

Phản ứng và bối cảnh nguồn tin

Các thông tin chủ đạo lần lượt đến từ: quan điểm của huyền thoại Marcel Desailly (Nunez – Chelsea), ESPN (phương án mượn Ter Stegen), nhà báo Ben Jacobs (kế hoạch dài hạn với Maignan), The Sun (đánh giá nội bộ về Matheus Cunha). Những dữ kiện còn lại phản ánh định hướng quan tâm của Real Madrid và Manchester United trên thị trường.

Tác động và triển vọng

Đối với Chelsea, một trung phong như Nunez cùng một “thủ môn chơi chân” đẳng cấp có thể giải quyết đồng thời hai nút thắt: hiệu suất dứt điểm và khả năng tổ chức từ tuyến dưới. Với MU, hai thương vụ Diomandé – Sancet là bước tiếp theo để hoàn thiện trục dọc phòng ngự – sáng tạo dưới thời Ruben Amorim, song mức chi 120 triệu Bảng đòi hỏi sự dứt khoát trong đàm phán. Ở Madrid, việc theo đuổi Yildiz cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn vào cầu thủ trẻ vẫn là kim chỉ nam, bất chấp cạnh tranh từ Premier League. Phần còn lại phụ thuộc vào tốc độ ra quyết định, cấu trúc lương và sức hút dự án mà mỗi CLB có thể đặt lên bàn đàm phán trong mùa đông.