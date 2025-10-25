Chuyển nhượng 25/10: MU chi 120 triệu euro, Real đòi đổi MU dự chi 120 triệu euro cho Sancet, Diomande; Real yêu cầu Chelsea đưa Enzo hoặc Caicedo để lấy Camavinga; Bruno Fernandes có điều khoản 65 triệu euro.

Manchester United dự chi 120 triệu euro cho Oihan Sancet và Ousmane Diomande, trong khi Real Madrid chỉ cân nhắc để Eduardo Camavinga rời đi nếu Chelsea chấp nhận đưa Enzo Fernandez hoặc Moises Caicedo vào trao đổi. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes được tiết lộ có điều khoản giải phóng 65 triệu euro.

MU dồn lực 120 triệu euro cho Sancet và Diomande

Theo Fichajes, Man United đã phê duyệt ngân sách 120 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng tháng Một để theo đuổi hai mục tiêu: Oihan Sancet (Athletic Club) và Ousmane Diomande (Sporting CP). Đây là hai thương vụ trọng tâm nhằm tăng chất lượng ở tuyến giữa và gia cố hàng thủ.

Oihan Sancet trong tầm ngắm MU.

Việc chia ngân sách cho một tiền vệ và một trung vệ phản ánh ưu tiên cân bằng đội hình của MU trong ngắn hạn. Sancet mang đến lựa chọn ở hành lang giữa sân, còn Diomande là phương án bổ sung tính cơ động và chiều sâu cho trung tâm hàng thủ.

Chelsea – Real Madrid: Camavinga và điều kiện trao đổi

Theo E-Noticies, Chelsea đã đặt đề nghị trị giá 80 triệu euro cho Eduardo Camavinga. Real Madrid không có ý định bán và nêu điều kiện Chelsea phải đưa Enzo Fernandez hoặc Moises Caicedo vào thỏa thuận đổi người. Yêu cầu này khiến khả năng hoàn tất thương vụ trở nên rất thấp.

Chelsea phải hy sinh Caicedo hoặc Fernandez nếu muốn có Eduardo Camavinga.

Song song đó, theo Football Insider, Chelsea cạnh tranh Aston Villa và Brighton cho hậu vệ phải Guela Doue (Strasbourg). Liên kết sở hữu theo mô hình BlueCo được xem là yếu tố thuận lợi. The Blues cũng theo dõi Ronald Araujo (Barcelona) như phương án dài hạn thay Reece James; em trai Guela – Desire Doue – đang gây ấn tượng tại Paris Saint-Germain.

Bruno Fernandes có điều khoản 65 triệu euro

Theo BBC Sport, Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng 65 triệu euro. Dù đại diện của cầu thủ cho biết anh không có ý định rời Old Trafford vào mùa hè tới, các CLB Saudi Pro League và một số đội bóng lớn châu Âu vẫn theo dõi. Hợp đồng hiện tại của đội trưởng MU có thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn một năm.

Góc thủ môn: Ter Stegen cân nhắc rời Barca; Zion Suzuki lọt tầm ngắm

Theo Ekrem Konur, Marc-Andre ter Stegen dự kiến sẽ rời Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tìm suất bắt chính thường xuyên, với Man United và Tottenham Hotspur quan tâm. Ở chiều khác, Corriere dello Sport cho biết Chelsea và AC Milan cùng theo dõi thủ môn Zion Suzuki (Parma). Chelsea xem Suzuki là phương án kế thừa dài hạn cho Robert Sánchez. Suzuki gia nhập Parma từ năm 2024, đã có 44 lần ra sân tại Serie A và đang học tiếng Anh lẫn tiếng Ý để thích nghi.

Chuyển động Serie A và Premier League

AC Milan nhắm trung vệ Jose Maria Giménez (Atlético Madrid) trong tháng Giêng để tăng cường chiều sâu nơi hàng thủ (Mundo Deportivo).

Newcastle United chuẩn bị đề nghị 30 triệu euro cho hậu vệ Pierre Kalulu (Juventus). HLV Eddie Howe muốn bổ sung một trung vệ linh hoạt chơi được hai biên (Ekrem Konur).

Everton xem xét đưa Richarlison trở lại từ Tottenham Hotspur; Spurs có thể bán để dồn ngân sách cho một trung phong mới trong mùa Đông (TEAMtalk).

Heidenheim muốn mua đứt Arijon Ibrahimovic từ Bayern Munich khi hợp đồng cho mượn kết thúc cuối mùa (Sky Germany).

Chelsea giữ Andrey Santos và không có ý định để anh rời CLB tháng Một, bất chấp tin đồn MU quan tâm (TEAMtalk).

Thị trường Saudi Arabia

Theo Nicolo Schira, Al Hilal đàm phán gia hạn Sergej Milinkovic-Savic đến năm 2028, khi thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào mùa hè tới.

Bảng tóm tắt thương vụ và số liệu chính

CLB Mục tiêu/Ngôi sao Tình trạng Giá trị/Điều khoản Nguồn Man United Oihan Sancet, Ousmane Diomande Dự chi tháng Một 120 triệu euro Fichajes Chelsea – Real Madrid Eduardo Camavinga Đề nghị bị chặn 80 triệu euro; yêu cầu đổi Enzo/Caicedo E-Noticies Man United Bruno Fernandes Điều khoản giải phóng 65 triệu euro; HĐ đến 2027 + tùy chọn 1 năm BBC Sport Chelsea, AC Milan Zion Suzuki Quan tâm 44 lần ra sân tại Serie A Corriere dello Sport Newcastle Pierre Kalulu Chuẩn bị đề nghị 30 triệu euro Ekrem Konur Al Hilal Milinkovic-Savic Đàm phán gia hạn Đến 2028 Nicolo Schira Barcelona Marc-Andre ter Stegen Cân nhắc rời tháng Một Quan tâm: MU, Tottenham Ekrem Konur

Tác động ngắn hạn