Chuyển nhượng 25/10: Real nhắm Caicedo, Xavi lỡ Bayern Real theo dõi Moises Caicedo sau khi anh đổi người đại diện, Chelsea vẫn kiểm soát và tính gia hạn. Xavi Simons lỡ Bayern; Semenyo trên 75 triệu Bảng; Werner lọt tầm ngắm MLS.

Ngày 25/10 khép lại với bốn tiêu điểm chuyển nhượng: Real Madrid được cho là theo dõi Moises Caicedo sau khi tiền vệ này đổi người đại diện; Chelsea vẫn bình tĩnh và cân nhắc gia hạn. Thương vụ Xavi Simons tới Bayern Munich đổ bể vào phút chót và anh đã chọn Tottenham, trong khi Bayern mượn Nicolas Jackson từ Chelsea. Antoine Semenyo được định giá hơn 75 triệu Bảng trước sự quan tâm của nhiều ông lớn. Timo Werner có thể sang MLS sau giai đoạn gần như không thi đấu tại RB Leipzig.

Real Madrid và Moises Caicedo: Quan tâm sau bước ngoặt người đại diện

Real Madrid được cho là đang quan tâm đến Moises Caicedo, đặc biệt sau khi tiền vệ của Chelsea thay đổi người đại diện – chi tiết khiến tương lai của anh trở nên đáng chú ý. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea vẫn kiểm soát tình hình và thậm chí có kế hoạch tưởng thưởng Caicedo bằng một hợp đồng mới với đãi ngộ cao hơn.

Real Madrid quan tâm sát sao đến trường hợp của Moises Caicedo

Điểm nóng chuyển nhượng

Động thái đổi người đại diện thường kéo theo các đánh giá lại về tương lai cầu thủ.

Chelsea thể hiện lập trường vững: bình tĩnh, kiểm soát, cân nhắc gia hạn – giảm rủi ro mất trụ cột giữa mùa.

Xavi Simons lỡ hẹn Bayern Munich, chọn Tottenham

Xavi Simons từng tiến rất gần Bayern Munich, nhưng một quyết định vào phút chót từ cấp lãnh đạo cao nhất khiến thương vụ không thành. Sau đó, tiền vệ người Hà Lan chuyển sang Tottenham, còn Bayern xoay trục, mượn Nicolas Jackson từ Chelsea vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Thương vụ Xavi Simons cập bến Bayern Munich đổ bể vào phút chót

Góc nhìn diễn biến

Thỏa thuận gần hoàn tất có thể sụp đổ bởi quyết định ở cấp thượng tầng – rủi ro đặc thù của các thương vụ lớn.

Việc Bayern chọn mượn Nicolas Jackson phản ánh phương án thay thế ngắn hạn khi thị trường sắp đóng cửa.

Antoine Semenyo và mức giá hơn 75 triệu Bảng

Theo Daily Mail, bất kỳ đội bóng nào muốn có Antoine Semenyo sẽ phải chi hơn 75 triệu Bảng. Ngôi sao chạy cánh của Bournemouth thu hút sự quan tâm lớn: Chelsea được cho là đặc biệt chú ý, trong khi Liverpool cùng nhiều CLB châu Âu khác sẵn sàng nhập cuộc.

Ý nghĩa con số

Mốc hơn 75 triệu Bảng cho thấy Bournemouth đặt định giá cao cho trụ cột tấn công.

Sự cạnh tranh từ nhiều ông lớn đồng nghĩa chi phí cơ hội và mức lương đi kèm có thể leo thang.

Timo Werner trước ngã rẽ MLS

Theo nhà báo Florian Plettenberg, một số CLB MLS đang theo dõi sát tình hình Timo Werner. Tiền đạo 29 tuổi mới chỉ ra sân 1 phút từ đầu mùa, vào thay người trong chiến thắng 1-0 trước Wolfsburg hồi tháng 9, và RB Leipzig dường như sẵn sàng chia tay ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Nhà báo Philipp Hinze bổ sung: Werner đã sẵn sàng khép lại quãng thời gian thi đấu tại Đức, và Leipzig tỏ ra cởi mở với các đề nghị có giá trị dưới 1 triệu Euro.

Bức tranh hiện tại

Thời lượng thi đấu hạn chế (1 phút) phản ánh vị thế của Werner ở Leipzig mùa này.

Mức phí dưới 1 triệu Euro cho thấy ưu tiên giải pháp chia tay nhanh trong tháng 1.

Thống kê nhanh 25/10

Cầu thủ CLB liên quan Diễn biến chính Con số then chốt Moises Caicedo Real Madrid, Chelsea Real quan tâm; Chelsea kiểm soát, cân nhắc gia hạn Đổi người đại diện Xavi Simons Bayern Munich, Tottenham Đổ bể phút chót; chọn Tottenham; Bayern mượn Nicolas Jackson — Antoine Semenyo Chelsea, Liverpool và các CLB châu Âu Quan tâm rộng khắp; Bournemouth đặt giá cao > 75 triệu Bảng Timo Werner RB Leipzig, MLS Được MLS theo dõi; Leipzig sẵn sàng nhả 29 tuổi; 1 phút thi đấu; 1-0 vs Wolfsburg; < 1 triệu Euro

