Chuyển nhượng: Chelsea dẫn đầu đua chiêu mộ Kenan Yildiz TEAMtalk cho biết Chelsea dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Kenan Yildiz, vượt Real Madrid và Arsenal; Juventus muốn gia hạn, mức phí có thể gần 80 triệu bảng theo nguồn.

TEAMtalk cho biết Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus, vượt qua các đối thủ cũng quan tâm như Real Madrid và Arsenal. Cầu thủ 20 tuổi đã có 3 bàn, 4 kiến tạo sau 12 trận mùa này, và mức phí được đồn đoán có thể tiệm cận 80 triệu bảng. Trước đó, Chelsea từng gửi đề nghị khoảng 61,6 triệu bảng trong mùa hè.

Chelsea quan tâm đến Kenan Yildiz.

Bối cảnh: Maresca muốn nâng cấp hàng công sau trận 4-3

Chelsea vừa thắng Wolverhampton Wanderers 4-3 ở Cúp Liên đoàn Anh, một màn rượt đuổi kịch tính nhưng HLV Enzo Maresca thừa nhận đội bóng còn nhiều điểm cần cải thiện. Dù đã bổ sung không ít nhân sự tấn công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, The Blues vẫn tìm kiếm thêm phương án để gia tăng chiều sâu và chất lượng cho tuyến đầu.

Yildiz trong kế hoạch của Chelsea

Theo TEAMtalk, Chelsea xem Kenan Yildiz là mục tiêu hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng tới. Cái tên được mô tả là "một trong những tài năng sáng giá nhất của Juventus" đã tạo ấn tượng với 3 bàn và 4 kiến tạo/12 trận mùa này. Chelsea được cho là sẵn sàng đưa ra "một đề xuất hấp dẫn", sau khi đã cử tuyển trạch viên theo dõi nhiều trận đấu của Juventus để đánh giá Yildiz.

Juventus muốn giữ trụ cột và đang hướng tới việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, nếu không đạt thỏa thuận mới, kịch bản mở ra cho Chelsea—đội bóng đã chủ động từ sớm với đề nghị 61,6 triệu bảng và được đồn đoán có thể nâng lên gần 80 triệu bảng.

Phối hợp cùng Cole Palmer

Nguồn tin cho biết Chelsea muốn Yildiz đá cặp với Cole Palmer—cầu thủ nổi bật của đội chủ sân Stamford Bridge. Mục tiêu là tăng cường sức sáng tạo, khả năng kết nối và sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành, qua đó giúp The Blues cạnh tranh tốt hơn ở Ngoại hạng Anh và châu Âu.

Cuộc đua và những rào cản

Real Madrid và Arsenal cũng quan tâm đến Yildiz, nhưng hiện tại Chelsea được cho là ở vị trí thuận lợi nhất. Trở ngại lớn nhất nằm ở lập trường của Juventus—CLB muốn gia hạn để giữ chân cầu thủ 20 tuổi. Cửa ra đi chỉ thực sự rộng khi việc gia hạn không đạt tiến triển.

Thử thách suất đá chính tại Stamford Bridge

Nếu gia nhập Chelsea, Yildiz được cảnh báo sẽ phải cạnh tranh gắt gao cho suất đá chính. Nguồn tin nêu rằng HLV Enzo Maresca đang có nhiều gương mặt sáng giá trên hàng công như Pedro Neto, Estevao Willian, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens hay Tyrique George. Nghĩa là khác với vị thế tại Juventus, Yildiz không được đảm bảo vai trò ngôi sao mà phải khẳng định mình từng trận.

Tác động tiềm năng

Nếu hoàn tất, đây sẽ là thương vụ có ý nghĩa chiến lược với Chelsea—vừa cho thấy sự chủ động trên thị trường, vừa bổ sung một mũi tấn công trẻ, đang đạt hiệu quả thi đấu. Ở chiều ngược lại, Juventus buộc tính toán kỹ giữa kế hoạch thể thao và đề nghị tài chính được mô tả là hấp dẫn từ phía đội bóng Anh.

Ở thời điểm này, quyết định thuộc về Juventus và tiến triển đàm phán hợp đồng của Yildiz. Chelsea, theo TEAMtalk, đã sẵn sàng bước tiếp nếu cơ hội hình thành.