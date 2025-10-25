Chuyển nhượng MU 25/10: Zirkzee đòi đi, nhắm Gallagher Zirkzee dự kiến xin rời Man Utd tháng 1; MU muốn mượn Conor Gallagher còn Atletico đòi bán. Man City tranh Said El Mala, trong khi Quỷ đỏ cân nhắc Lewandowski theo dạng tự do.

Man Utd đứng trước phiên chợ đông biến động: theo Daily Star, Joshua Zirkzee dự kiến sẽ yêu cầu rời Old Trafford ngay tháng 1; talkSPORT cho biết Conor Gallagher (Atletico Madrid) đã vào danh sách rút gọn nhưng MU muốn mượn thay vì mua; cùng lúc, nguồn Bayern Insider tiết lộ Man City theo dõi sát Said El Mala và cạnh tranh với MU. Ở chiều dài hạn, Daily Star nói Quỷ đỏ cân nhắc Robert Lewandowski nếu rời Barcelona theo dạng tự do hè tới.

Zirkzee muốn rời Old Trafford

Theo Daily Star, tiền đạo 24 tuổi Joshua Zirkzee đã sẵn sàng đề nghị ra đi khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa. Gia nhập từ Bologna năm 2024, Zirkzee chỉ ghi 7 bàn sau 49 lần ra sân ở mùa đầu tiên và hiện không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Thực tế, anh bị đẩy xuống sau các tân binh Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko trong thứ tự lựa chọn trên hàng công.

Ý nghĩa với chiều sâu hàng công

Việc Zirkzee rời đi, nếu xảy ra, sẽ giảm tải mật độ trên hàng tiền đạo nhưng cũng đặt ra câu hỏi về phương án xoay tua khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng. Sự hiện diện của Mbeumo, Cunha và Sesko cho thấy MU đang tái cấu trúc thứ tự lựa chọn, qua đó mở đường cho những điều chỉnh nhân sự khác ở kỳ đông.

Joshua Zirkzee muốn rời Man Utd vào kỳ chuyển nhượng mùa đông

Gallagher trong danh sách rút gọn, vướng khác biệt lập trường

TalkSPORT cho biết Conor Gallagher (25 tuổi) nằm trong nhóm mục tiêu tháng 1 của MU. Từ khi rời Chelsea sang Atletico Madrid năm 2024 với phí 40 triệu euro, Gallagher đã có hơn 60 lần ra sân cho đội bóng Tây Ban Nha. Phía MU muốn mượn, trong khi Atletico lại ưu tiên bán đứt với mức giá tương đương khoản đầu tư ban đầu.

Thông điệp chuyển nhượng

Đề xuất mượn cho thấy MU tìm kiếm sự linh hoạt tài chính ở kỳ đông, thay vì chốt thương vụ lớn ngay giữa mùa. Ngược lại, yêu cầu bán đứt từ Atletico có thể khiến tiến trình trở nên phức tạp nếu hai bên không thu hẹp chênh lệch quan điểm.

Man Utd muốn chiêu mộ Conor Gallagher của Atletico Madrid

Cuộc đua Said El Mala

Theo podcast Bayern Insider, Man City đang theo dõi tiền đạo trẻ Said El Mala (thuộc biên chế FC Koln) và sẽ phải cạnh tranh với MU cùng Bayern Munich. El Mala trưởng thành từ lò Viktoria Koln (hạng Ba Đức), ký hợp đồng với FC Koln năm 2024 rồi tiếp tục được cho Viktoria Koln mượn ở mùa 2024/25 để tích lũy kinh nghiệm.

Tín hiệu cho kế hoạch dài hạn

Việc tham gia cuộc đua cho một tài năng trẻ như El Mala cho thấy MU không chỉ tìm giải pháp tức thời cho hàng công mà còn để mắt đến lớp kế cận.

Phương án Lewandowski cho mùa hè

Daily Star cho hay MU đang cân nhắc Robert Lewandowski theo dạng tự do vào mùa hè tới. Hợp đồng hiện tại giữa tiền đạo Ba Lan và Barcelona sẽ đáo hạn cuối mùa này, dù Barcelona nắm lựa chọn gia hạn thêm một năm. Khả năng khép lại thương vụ phụ thuộc vào quyết định của đội chủ sân Camp Nou và tình hình đàm phán tự do.

Thống kê và mốc thời gian chính

Mục tiêu Tuổi CLB hiện tại Tình trạng Số liệu đáng chú ý Joshua Zirkzee 24 Man Utd Dự kiến xin rời tháng 1 7 bàn/49 trận ở mùa đầu tiên tại MU Conor Gallagher 25 Atletico Madrid MU muốn mượn; Atletico muốn bán >60 lần ra sân từ 2024; phí chuyển nhượng 40 triệu euro Said El Mala - FC Koln (cho Viktoria Koln mượn) Man City, MU, Bayern cùng theo dõi Ký với FC Koln năm 2024; mượn 2024/25 Robert Lewandowski - Barcelona MU cân nhắc dạng tự do hè tới Hợp đồng đáo hạn cuối mùa; Barca có quyền gia hạn 1 năm

Tác động và triển vọng

Các tín hiệu cùng thời điểm cho thấy MU đang tính toán đa lớp: giải phóng chỗ đứng cho hàng công hiện tại (trường hợp Zirkzee), tìm giải pháp trung tuyến theo cơ chế mượn (Gallagher), theo dõi tài năng trẻ cho tương lai (El Mala) và cân nhắc một phương án giàu kinh nghiệm ở kỳ hè (Lewandowski). Thành bại của từng thương vụ phụ thuộc vào lập trường đối tác và khung thời gian: kỳ đông mở ra cửa sổ điều chỉnh ngắn hạn, còn mùa hè là thời điểm cho những quyết định cấu trúc.

Trong bối cảnh đó, tính linh hoạt về tài chính và khả năng thương lượng sẽ là chìa khóa của MU ở phiên chợ đông, trước khi họ quyết định các bước đi có tính định hình đội hình vào mùa hè.