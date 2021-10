Chuyến tàu đầu tiên từ miền Nam về đến ga Vinh sau gần 2 tháng tạm nghỉ

31 hành khách trở về ga Vinh từ miền Nam bằng tàu hỏa trong trưa 14/10. Ảnh: Quang An

Được biết, trên chuyến tàu này có tổng số 31 hành khách xuống ga Vinh, trong đó có 10 hành khách trở về từ TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, là tâm dịch của cả nước trong thời gian qua.

Anh Lê Văn Cao, hành khách từ miền Nam trở về cho biết: "Thời điểm này thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, tôi cũng tính chạy xe máy theo anh em trở về Nghệ An, tuy nhiên do vướng việc đột xuất nên phải ở lại, may sao giờ đây tàu đã được hoạt động trở lại nên chúng tôi rất vui mừng vì được trở về nhà an toàn, nhanh chóng...".