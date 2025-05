Thời sự Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm: Niềm vinh dự lớn, động lực phát triển mới Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại tỉnh Nghệ An ngày 15/5 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Hiện nay, Đảng ta đang triển khai nhiều quyết sách mang tính lịch sử của dân tộc; trong đó sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; đẩy mạnh việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tổ chức chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Tỉnh Nghệ An đang triển khai quyết liệt các chủ trương, chiến lược, định hướng của Trung ương; trong đó có cơ chế chính sách đặc thù mà Trung ương dành riêng cho Nghệ An tại Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng tỉnh vào cuối năm 2025.

Trong bối cảnh này, Nghệ An được đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước và đầy đủ các Bộ, ban, ngành Trung ương về làm việc, có thể nói là cơ hội vô cùng lớn và ý nghĩa. Đặc biệt, từ những đánh giá mang tính tổng thể, toàn diện, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương về những cái được và chưa được, cũng như gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp với một tư duy và hành động quyết liệt đổi mới và đột phá mạnh mẽ hơn, đưa Nghệ An phát triển nhanh hơn trong giai đoạn mới, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong các nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho Nghệ An tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, tôi tâm đắc nhất và cho là rất quan trọng, đó là phát huy lợi thế về tự nhiên, đặc biệt là con người xứ Nghệ làm trung tâm và động lực phát triển; chuyển nền hành chính quản lý sang kiến tạo và phục vụ; thúc đẩy các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân phát triển, nhằm phát huy tổng hợp các nguồn lực và tháo gỡ các điểm “nghẽn”, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững hơn trong chặng đường mới.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặt niềm tin tưởng, các cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trên cơ sở sự quan tâm và định hướng cụ thể của Trung ương để sớm hiện thực hoá trong tư duy và hành động song song.

Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm - người lãnh đạo cao nhất của Đảng hiện nay có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An có ý nghĩa vô cùng to lớn; vừa thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Nghệ An trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trong đó nhấn mạnh vai trò vùng đất "địa linh, nhân kiệt", nơi hun đúc khí chất của những con người kiên trung, tài hoa và khí phách. Đây không chỉ là mảnh đất lịch sử, mà còn là vùng đất tiêu biểu của khát vọng vươn lên, vượt khó, chinh phục mọi đỉnh cao. Mặt khác, khẳng định trách nhiệm của Trung ương đối với sự phát triển của quê hương Nghệ An - điều mà sinh thời Bác Hồ luôn đau đáu, mong mỏi Nghệ An trở thành tỉnh khá.

Trong chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhắc đến ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương Nghệ An; đồng thời đặt ra cho Nghệ An không chỉ “phấn đấu trở thành tỉnh khá” như Bác Hồ từng căn dặn, mà xa hơn, phải trở thành mô hình phát triển hiện đại của miền Trung và là cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Tin rằng với sự quan tâm của Trung ương thông qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những định hướng mang tính chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Nghệ An trong chuyến thăm, làm việc lần này là “kim chỉ nam” quan trọng, để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tạo ra đột phá về tư duy và hành động, đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Mong rằng tỉnh nhà sẽ tận dụng tốt cơ hội này để chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là tạo ra nhiều việc làm, môi trường sống hiện đại và cơ hội cho thế hệ trẻ học tập, sinh sống, cống hiến, lập nghiệp trên chính quê hương; góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia như Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra.

Đồng chí Quang Văn Đặng - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương): Sớm cụ thể các định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm đi vào cuộc sống

Đồng chí Quang Văn Đặng - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương). Ảnh: MH

Thời gian qua, Đảng ta dưới vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, vai trò, vị thế của đất nước Việt Nam tiếp tục khẳng định trên trường quốc tế; nhiều chuyển biến trong công tác đấu tranh phòng, chống các tiêu cực và chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của người dân với chiến dịch xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người dân trên phạm vi cả nước; chủ trương miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông…; sắp tới miễn viện phí cho người dân. Tất cả những điều này đang tạo ra tinh thần phấn khởi, niềm tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân lãnh đạo, điều hành đất nước của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước ta.

Đối với Nghệ An được Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương về thăm và làm việc với những định hướng, chỉ đạo cụ thể đối với tỉnh là một cơ hội và niềm vui lớn cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Với niềm vui này, tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An sớm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương; trong đó tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng miền núi và đồng bào dân tộc; Chương trình giảm nghèo bền vững đối với vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả; vừa góp phần nâng cao cuộc sống của người dân, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng trong tỉnh; tạo sự “cộng hưởng” để Nghệ An phát triển bền vững.

Đồng thời với đó, tỉnh cũng cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến xã trong giai đoạn mới đáp ứng yêu cầu mới, nhất là người đứng đầu; thực hiện đúng phong cách làm việc gần dân, sát dân, học dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, phục vụ nhân dân; đáp ứng yêu cầu đạo đức cách mạng của người cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh: "việc gì có lợi cho dân thì hết sức cố gắng làm, việc nào có hại cho dân thì hết sức tránh", vì mục tiêu phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc chuyển đổi số

Nhân dịp chuyến thăm và làm việc vào ngày 15/5/2025 tại Nghệ An của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, tuổi trẻ Nghệ An hòa chung trong không khí bày tỏ sự vui mừng và xúc động với sự quan tâm của các đồng chí dành cho tỉnh nhà; đồng thời bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với những chỉ đạo sát sao, định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư cũng như những đề xuất, góp ý tâm huyết của các đồng chí trong Đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: TL



Đất nước ta đang bước vào "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", trong đó Nghệ An với những tiềm lực, tiềm năng, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và sự lãnh đạo "giàu tâm, xứng tầm" của các đồng chí lãnh đạo cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân đang đặt ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới. Với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; thì việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những giải pháp đột phá, chiến lược và dài hạn.

Đoàn viên thanh niên quét mã QR, tìm hiểu thông tin về Di tích lịch sử quốc gia Nhà máy điện Vinh một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ảnh: PV



Đoàn thanh niên nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay cũng như vị trí, vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần "dám nghĩ, dám làm" tuổi trẻ sẽ luôn xung kích đi đầu, phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chủ động đóng góp những sáng kiến và giải pháp sáng tạo vào việc xây dựng nền tảng số. Đoàn thanh niên sẽ luôn phấn đấu là động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty may Minh Anh Kim Liên: Mở ra không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty may Minh Anh Kim Liên. Ảnh: TL



Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý tỉnh Nghệ An cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân trở thành “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Nghệ An cần nuôi dưỡng một thế hệ doanh nhân xứ Nghệ mới, giàu khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm và có tầm. Chính quyền các cấp phải coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm an toàn đầu tư và tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tin cậy, chi phí thấp.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy may Minh Anh Kim Liên. Ảnh: TL

Đây chính là nguồn động viên, sự ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sớm hơn, nhanh hơn; loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, kéo dài không cần thiết. Để thực hiện hóa khẩu hiệu chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, coi doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ thì trước tiên chính quyền phải thấu hiểu doanh nghiệp và xây dựng tinh thần phục vụ doanh nghiệp. Tỉnh Nghệ An cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, rút ngắn “khoảng cách” từ doanh nghiệp đến chính quyền các cấp, thúc đẩy kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và đất nước.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - thôn 5, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn: Kỳ vọng về một Nghệ An thực sự vươn mình

Ông Nguyễn Hồng Sơn - thôn 5, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Ảnh: TL



Là một người dân của xã miền huyện Anh Sơn, tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tỉnh nhà, đặc biệt qua chuyến thăm và chỉ đạo vừa rồi của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự hiện diện của đồng chí không chỉ mang đến niềm phấn khởi mà còn củng cố niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho Nghệ An, cho cả những vùng còn nhiều khó khăn như quê hương chúng tôi. Chúng tôi thấy rõ sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước vào tiềm năng của Nghệ An trong kỷ nguyên mới.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư đã mở ra một chân trời mới, thôi thúc tỉnh nhà vươn mình mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm đặc biệt này, Nghệ An sẽ có những chính sách thiết thực, hiệu quả hơn để phát triển toàn diện, không chỉ ở các trung tâm kinh tế mà còn lan tỏa đến những vùng sâu, vùng xa như Anh Sơn.

Người dân kỳ vọng rằng, trong kỷ nguyên mới này, Nghệ An sẽ có những bước tiến vượt bậc về kinh tế, xã hội, văn hóa, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn sự phát triển đó sẽ gắn liền với việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi, giữ gìn bản sắc quê hương. Tôi mong rằng tinh thần này được lan tỏa, cụ thể bằng việc làm thiết thực của mỗi đảng viên, để từ đó, lan tỏa, dẫn dắt nhân dân. Người dân chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng của toàn dân, Nghệ An sẽ thực sự vươn mình, trở thành mô hình phát triển hiện đại của miền Trung trong kỷ nguyên mới như lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.