Chuyển tội danh truy tố đối với Nguyễn Tâm Long nguyên Quyền Trưởng phòng Chính sách của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Sáng 30/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 11. Tham dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị Khối Nội chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và báo cáo tình hình xử lý các vụ việc liên quan đến ban, ngành mình phụ trách, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và triển khai kế hoạch công tác tháng 12.



Theo đó, có nhiều vụ việc vi phạm được dư luận quan tâm thời gian qua đã cơ bản được hoàn tất, ví như vụ việc liên quan kênh tiêu thoát nước xã Nghi Vạn, vụ việc khiếu nại về thi hành án tại huyện Quỳnh Lưu... Đối với vụ án liên quan triển khai Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở huyện Tương Dương, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh cho biết, hiện đã có quyết định chuyển tội danh khởi tố đối với Nguyễn Tâm Long - nguyên Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh "Tham ô tài sản". Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đối với bước xử lý trong thời gian tới.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Tâm Long. Ảnh tư liệu

Trước đó, ngày 31/7/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, ngày 30/7/2020, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) đã có các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long (SN 1974), trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc (TP. Vinh) - Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Tại hội nghị, đồng chí chủ trì cũng đề nghị các ban, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài và những tháng áp Tết Nguyên đán cần tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm về pháo, cướp ngân hàng, tội phạm giết người, cướp giật tài sản, ma túy, có biện pháp kìm hãm tai nạn giao thông…

Đối với quy định được phép sử dụng pháo hoa không nổ, hội nghị đề nghị các cơ quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát làm tốt công tác tuyên truyền về Nghị định 137 (thế nào là pháo hoa không nổ, cơ sở được cấp phép sản xuất, buôn bán…) và vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, kết hợp tăng cường các công tác quản lý nhà nước về vấn đề này. Tăng kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng, chống hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đối với một số vụ việc cụ thể đề nghị các ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xử lý sớm. Trong tháng 12 các ngành chuẩn bị tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội. Rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.