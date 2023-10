Chuyện về bộ đôi trẻ triển vọng của cầu mây Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sinh ra, lớn lên ở 2 xã cách nhau hơn chục cây số, tính cách cũng không có nhiều điểm chung nhưng niềm đam mê thể thao đã giúp Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh sát cánh với nhau trong suốt 5 năm qua và trở thành cặp đôi đầy triển vọng của cầu mây Nghệ An.

Hai tính cách, một tố chất

Trong lần đầu tiên tiếp xúc với Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh, qua vẻ bề ngoài, có lẽ không ai nghĩ rằng đây là bộ đôi ăn ý trên sân đấu cầu mây từ năm 2018 đến nay. Nếu Thảo cũng như đa số vận động viên cầu mây nữ khác, cắt tóc tém kiểu con trai thì Oanh vẫn để tóc dài đầy nữ tính. Và trong khi Thảo rụt rè, ít nói thì Oanh lại nhanh miệng, thường xuyên trả lời thay bạn. Cả hai cũng cho biết sở thích ăn mặc, âm nhạc… cũng khác nhau. Nhưng cả hai cùng thừa nhận là “dù tính cách không giống nhau nhưng 2 đứa bọn em hiếm khi xảy ra mâu thuẫn và đặc biệt rất ăn ý mỗi khi thi đấu cùng nhau”.

Trương Thanh Thảo (trái) và Đào Thị Kim Oanh - bộ đôi vận động viên cầu mây trẻ triển vọng của Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Cùng sinh năm 2007 ở huyện Diễn Châu và đều là con út, trong khi Thảo lớn lên trong một gia đình làm ruộng ở xã Diễn Tân thì Oanh lại có bố mẹ làm nghề muối ở xã Diễn Kim. Nhưng dù là nông dân hay diêm dân thì điểm chung của gia đình 2 vận động viên trẻ này là cuộc sống tương đối chật vật, cả bố mẹ Thảo và Oanh đều muốn con mình thoát khỏi những mảnh ruộng, ô muối để tìm hướng lập nghiệp khác. Có lẽ vì vậy mà con đường đến với thể thao chuyên nghiệp của cặp đôi bạn không vướng phải rào cản gia đình như các vận động viên khác có điều kiện tốt hơn.

Cả Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh đều bộc lộ tố chất thể thao từ những năm học Tiểu học. Hoàn cảnh gia đình vất vả nên dáng người của Thảo và Oanh nhỏ thó, đen nhẻm. Bù lại, cả hai đều có sự nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo. Những tố chất đó đều được cả hai bộc lộ khi chơi đá cầu với bạn bè trong những giờ giải lao trên sân trường. Nhờ thế, đến năm 2018, khi đang học lớp 5, Thảo và Oanh đều được tuyển chọn vào đội tuyển đá cầu của trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm xã, rồi cấp huyện.

Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh thi đấu nội dung đội tuyển đôi tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc năm 2023. Ảnh: NVCC

Đầu năm 2018, cả hai đều được tuyển chọn vào đội tuyển đá cầu của huyện Diễn Châu tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm huyện. Tuy không được vào thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm đó nhưng cả hai đều lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên Hồ Minh Thuận trong một lần đi cơ sở tuyển quân. Nữ huấn luyện viên cầu mây của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An này đã đến tận nhà của cả 2 cô học trò và không gặp nhiều khó khăn để thuyết phục bố mẹ các em cho con mình vào thành phố Vinh tập luyện tập trung để trở thành vận động viên thành tích cao.

Tháng 6/2018, sau khi kết thúc năm học lớp 5, Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh khăn gói vào Vinh, chính thức trở thành vận động viên trẻ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An.

Ở quê bọn em chưa từng biết đến quả cầu mây là như thế nào và nghĩ rằng đá cầu cũng dễ chơi như cầu mây. Nhưng đến khi vào trung tâm, mới thấy cầu mây khó tập hơn đá cầu rất nhiều. Quả cầu to, tròn và có độ nảy cao hơn, giày tập và các kỹ thuật cũng khác hẳn. Vì vậy, đến đầu năm 2019, sau gần nửa năm trời tập luyện, bọn em mới cơ bản làm quen với các kỹ thuật của môn này”, Thảo và Oanh chia sẻ.

Thành tích và những kỳ vọng

Sau một thời gian tập luyện, Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh được phân công chơi ở 2 vị trí khác nhau. Trong khi Thảo chơi ở vị trí chuyền hai thì Oanh có nhiệm vụ tấn công.

Tháng 7/2019, ở tuổi 12, Thảo và Oanh được thử sức ở giải đấu đầu tiên là Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc được tổ chức ở tỉnh Đồng Tháp. Dù cả hai đều không được ban huấn luyện đặt chỉ tiêu giành huy chương nhưng ở giải đấu này, đôi bạn đã giành được 1 Huy chương Đồng ở nội dung Đội tuyển đôi.

Một năm sau, tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh cũng giành được 1 Huy chương Đồng ở nội dung Đội tuyển đôi. Cũng trong năm đó, hai vận động viên này tiếp tục sát cánh cùng nhau ở nội dung đội tuyển 3 nữ tại Giải vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và giành được 1 Huy chương Bạc.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các giải đấu cầu mây trong nước bị hủy. Phải đến cuối năm mới diễn ra một giải cầu mây duy nhất là Giải vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc được tổ chức ở thị xã Cửa Lò. Ở giải đấu này, Thảo và Oanh thi đấu cùng nhau ở các nội dung đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 4 nữ và giành 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Tháng 7/2022, sau 4 năm trở thành vận động viên chuyên nghiệp, ở tuổi 15, Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh giành được tấm Huy chương Vàng ở nội dung đội tuyển đôi nữ tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, 2 vận động viên này còn giành thêm được 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng ở lần lượt 2 nội dung thi đấu cùng là đội tuyển 4 và đội tuyển 3. Trước đó, tại Giải vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, Thảo và Oanh giành được 1 Huy chương Bạc ở nội dung đội tuyển 3.

Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh giành huy chương Bạc nội dung đồng đội 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 vào cuối năm 2022. Ảnh: NVCC

Cuối năm 2022, sau nhiều năm chờ đợi, Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh được chơi ở sân đấu cấp cao nhất toàn quốc của môn cầu mây là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9. Do tuổi đời trẻ nhất trong đội tuyển cầu mây nữ Nghệ An nên cả Thảo và Oanh đều chỉ được xếp thi đấu ở các nội dung đồng đội. Nhưng cả hai vận động viên quê Diễn Châu này cũng đã thi đấu rất nỗ lực, góp công giúp đội tuyển cầu mây Nghệ An giành được 1 Huy chương Bạc ở nội dung đồng đội 4 và 2 Huy chương Đồng ở các nội dung đồng đội 3 và đồng đội đôi.

Đào Thị Kim Oanh (số 6, áo hồng) và Trương Thanh Thảo (số 11, áo hồng) giành huy chương Vàng nội dung đội tuyển 3 tại Giải cầu mây trẻ toàn quốc năm 2023. Ảnh: NVCC

Năm 2023, Trương Thanh Thảo - Đào Thị Kim Oanh tiếp tục sát cánh cùng nhau tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc và Giải vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc. Và bộ đôi này đã khẳng định được sự bứt phá khi giành 1 Huy chương Vàng nội dung đội tuyển đôi, 1 Huy chương Bạc nội dung đội tuyển 3 và 1 Huy chương Đồng nội dung đồng đội nam nữ tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc; 1 huy chương Vàng ở nội dung đội tuyển 4, 2 Huy chương Bạc ở nội dung đội tuyển 3 và đồng đội 4.

Giải đấu duy nhất mà cặp đôi này không thi đấu cùng nhau là Giải vô địch cầu mây các câu lạc bộ toàn quốc năm 2023, nơi mà Thảo giành 1 Huy chương Vàng nội dung đội tuyển đôi, 1 Huy chương đồng đội tuyển nam nữ.

Theo huấn luyện viên Hoàng Hữu Nghĩa – Trưởng bộ môn cầu mây của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, ở đội cầu mây nữ Nghệ An hiện nay có 3 thế hệ vận động viên tạo được dấu ấn. Đại diện cho thế hệ thứ nhất là các vận động viên kỳ cựu Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Mơ, Trần Hồng Nhung. Thế hệ thứ hai là các tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị My, Ngô Thị Ngọc Quỳnh và thế hệ thứ ba có sự đại diện của Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh.

Trương Thanh Thảo và Đào Thị Kim Oanh đang nỗ lực hướng tới giành thành tích tốt tại Giải vô địch cầu mây trẻ Quốc gia. Ảnh: Minh Quân.

“Cả Thảo và Oanh đều duy trì được tinh thần, thái độ tập luyện nghiêm túc, hăng say và ngày càng cải thiện rõ rệt kỹ thuật, tư duy chiến thuật và đặc biệt thi đấu với nhau rất ăn ý. Nhờ thế, cả hai đều giành được thành tích tốt khi thi đấu cùng nhau tại các giải trẻ. Điểm yếu hiện nay của cả hai là tâm lý thi đấu thiếu ổn định, tuy nhiên điều này có thể được khắc phục trong thời gian tới để có thể tiếp bước thành tích của các đàn chị", huấn luyện viên Hoàng Hữu Nghĩa cho biết.