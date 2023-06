Chuyện về vận động viên karate người Nghệ giành Huy chương Vàng SEA Games 32

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Là 1 trong 8 vận động viên thuộc biên chế của ngành Thể thao Nghệ An tham dự SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia vào giữa tháng 5 vừa qua, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp - vận động viên môn karate đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung thi đấu đối kháng (kumite) đồng đội.

Bước ngoặt sự nghiệp

Sinh năm 2000, là con trai trong một gia đình công nhân có 2 anh em ở xã Nghi Liên (TP. Vinh), nhưng từ nhỏ Ngọc Hiệp luôn tạo cho mình tính kỷ luật, ý chí vươn lên, không khuất phục trước những khó khăn.

Nhờ có thể lực tốt, chơi được nhiều môn thể thao và có niềm đam mê võ thuật nên năm 2012, khi mới học lớp 6, Ngọc Hiệp được một người bạn của mẹ giới thiệu đến thầy Lê Thanh Tâm - nguyên huấn luyện viên trưởng Đội tuyển karate của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An. Sau khi được huấn luyện viên Lê Thanh Tâm trực tiếp đến nhà “sát hạch”, hơn 10 ngày sau, Ngọc Hiệp có thông báo được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An.

“Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của em. Gia đình không có ai theo con đường thể thao chuyên nghiệp, nên khi em vào tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao để hướng tới việc trở thành vận động viên võ thuật, mọi người đều lo lắng. Dù vậy, từ sự động viên của người thân và được các thầy Lê Thanh Tâm, Nguyễn Công Mạnh tận tình hướng dẫn đã giúp em thêm quyết tâm theo đuổi môn karate”, Ngọc Hiệp bộc bạch.

Đối với nhiều vận động viên võ thuật nói chung và karate nói riêng, việc phải tập luyện cường độ cao thường không tránh khỏi chấn thương, thậm chí chấn thương nhiều lần. Ngọc Hiệp cũng không tránh khỏi tình trạng này. Đặc biệt, năm 2014, Ngọc Hiệp tưởng chừng phải dứt duyên với môn karate khi bị gãy chân, phải bó bột trong mấy tháng trời. Nhưng với tình yêu dành cho môn karate và được các thầy tận tình động viên đã tạo động lực để Ngọc Hiệp vươn lên, trở lại mạnh mẽ hơn sau mỗi lần hồi phục.

Sau 3 năm được tuyển chọn vào đội tuyển karate tỉnh nhà, năm 2015, Ngọc Hiệp được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Sau khi liên tiếp giành Huy chương Vàng ở các giải vô địch trẻ quốc gia, Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia, năm 2018, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và ngay lập tức giành Huy chương Bạc Giải vô địch karate Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà trong năm đó, ở nội dung kumite đối kháng hạng trên 86 kg.

Tuy nhiên, những năm sau đó, những chấn thương liên tiếp, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho sự nghiệp của Ngọc Hiệp có phần chững lại.

Đến cuối năm 2022, tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Ngọc Hiệp trở lại thi đấu và giành được 1 Huy chương Đồng. Đầu năm nay, Ngọc Hiệp được góp mặt ở Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2023. Dù chỉ giành được 1 Huy chương Bạc nhưng màn thể hiện của Ngọc Hiệp tại giải đấu này đã giúp anh tiếp tục được góp mặt ở Đội tuyển Quốc gia tham dự SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia.

Tại giải đấu này, cùng với các đồng đội Lê Tiến Đạt, Chu Văn Đức, Đỗ Mạnh Hùng, Lò Văn Biển, Võ Văn Hiền..., Nguyễn Viết Ngọc Hiệp đã giành được 1 tấm Huy chương Vàng ở nội dung kumite đồng đội nam.

Vượt qua chính mình

Khi được hỏi điều gì khiến bản thân tự hào nhất, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp chia sẻ, đó là chính việc vận động viên đã vượt qua chính mình, để từ đó vượt qua thử thách, bước chân lên bục vinh quang khi mang về cho Tổ quốc những tấm huy chương danh giá.

“Những tấm huy chương, dù là Vàng, Bạc, hay Đồng là thành quả sau bao cố gắng và nỗ lực của không riêng cá nhân em mà là của thể thao Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung. Đằng sau vinh quang ấy là mồ hôi, là nước mắt nhưng đó là những sự đánh đổi vô cùng xứng đáng. Và mỗi một giải đấu đã qua là một lần em có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh và tôi luyện ý chí”, Ngọc Hiệp thổ lộ.

Hành trình 10 năm nếm trải đắng cay, ngọt bùi với karate đã trui rèn cho Ngọc Hiệp nghị lực, bản lĩnh và ý chí sắt đá để vượt qua những khó khăn. Sau tất cả, Hiệp vẫn thấy mình thật hạnh phúc, bởi vẫn còn được theo đuổi đam mê, được đón nhận tình cảm trân quý từ gia đình, đồng nghiệp.

“Động lực lớn nhất của em chính là gia đình, những người anh em, bạn bè. Họ ở bên em mỗi khi em thất bại, vấp ngã, là điểm tựa để em có thể đứng lên vững vàng, thành công ở các giải đấu. Đó cũng là hành trang quan trọng để em tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn”. Nguyễn Viết Ngọc Hiệp - Tuyển thủ karate Quốc gia, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An.

Cũng theo Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, dù gặp không ít trở ngại trong việc theo đuổi sự nghiệp vận động viên thể thao chuyên nghiệp, nhưng so với nhiều đồng nghiệp thì vẫn có những thuận lợi. “Em may mắn là nhà ở ngay thành phố Vinh, thường xuyên được về với gia đình, trong khi đa số đồng đội của em đều xa nhà, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt ở trung tâm. Ngoài ra, trong số các vận động viên võ thuật ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An có rất nhiều bạn nữ, tuy trông yếu liễu đào tơ nhưng luôn thể hiện ý chí, nỗ lực rất lớn. Đó chính là những tấm gương để em cố gắng hơn nữa trong tập luyện và thi đấu”, Ngọc Hiệp tâm sự.

HLV Nguyễn Công Mạnh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An) cho biết: “Nguyễn Viết Ngọc Hiệp là một trong những VĐV tiêu biểu ở môn karate của thể thao thành phố. Trong quá trình tập luyện, thi đấu, Hiệp luôn thể hiện sự nỗ lực vượt bậc, tính kỷ luật khi huấn luyện, vui vẻ, hòa đồng với đồng đội tại trung tâm. Tại các giải đấu, em luôn đặt mục tiêu chinh phục HCV. Những thành tích nổi bật Hiệp đạt được cho thể thao nước nhà, thể thao Nghệ An chính là minh chứng thể hiện ý chí, sự cố gắng của em trong 9 năm qua. Hiện Ngọc Hiệp được tỉnh đầu tư trọng điểm, hướng đến chinh phục những giải đấu lớn hơn trong tương lai”.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Ngọc Hiệp cho biết, sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Sau SEA Games 32, em đang nỗ lực tập luyện, đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước để được có tên trong đội tuyển quốc gia tham dự Giải karate vô địch châu Á, ASIAD. Em luôn tự dặn mình sẽ cố gắng hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao để mang những hình ảnh đẹp nhất về mảnh đất, con người Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau này khi nghỉ thi đấu thành tích cao, em mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó với karate trên cương vị huấn luyện viên, đem kinh nghiệm của mình truyền đạt cho các vận động viên trẻ, để bộ môn karate Nghệ An tiếp tục phát triển và ghi dấu ấn ở các giải đấu”, Ngọc Hiệp chia sẻ.