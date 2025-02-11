Chuyến xe âm nhạc xanh mùa 1: Hoàng Bách khép lại hành trình Tập cuối của 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa đầu tiên sẽ lên sóng 21h30 ngày 2/11 trên VTV3, ghi hình tại Hải Phòng với sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Bách và dàn thí sinh Điểm hẹn tài năng.

Chương trình “Chuyến xe âm nhạc xanh” mùa đầu tiên sẽ chính thức khép lại hành trình 15 tập với đêm nhạc đặc biệt, lên sóng vào 21h30 ngày 2/11/2025 trên kênh VTV3. Tập cuối cùng, được ghi hình tại Hải Phòng, quy tụ ca sĩ Hoàng Bách cùng những gương mặt quen thuộc từ cuộc thi Điểm hẹn tài năng, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm hứng và năng lượng tích cực.

Đêm nhạc giàu cảm hứng tại thành phố cảng

Dưới sự dẫn dắt của MC Phí Linh, chương trình có sự tham gia của khách mời đặc biệt là ca sĩ Hoàng Bách. Anh sẽ mang đến những ca khúc quen thuộc, lan tỏa tinh thần lạc quan như "Chuyện chàng cô đơn", "Welcome to Việt Nam" và "Yêu nụ cười Việt Nam".

Đồng hành cùng Hoàng Bách là bốn giọng ca trẻ từ Điểm hẹn tài năng: Minh Khôi, Quang Huy, Quang Anh và Hoài Anh. Xen kẽ các tiết mục biểu diễn là những phần trò chuyện, nơi Hoàng Bách chia sẻ về quá trình sáng tác, nguồn cảm hứng trong nghệ thuật và quan niệm về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với cộng đồng.

Hành trình lan tỏa năng lượng "xanh"

"Chuyến xe âm nhạc xanh" không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần mà là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, du lịch và những câu chuyện nhân văn. Hình ảnh ba chiếc xe điện VinFast VF 3 lăn bánh qua nhiều miền đất của Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho tinh thần "sống xanh, hát xanh, truyền cảm hứng xanh" mà chương trình theo đuổi.

Tập cuối cùng cũng là dịp để khán giả cùng nhìn lại toàn bộ hành trình 15 tập đã phát sóng. Chương trình đã thành công trong việc kết nối âm nhạc với con người, khơi dậy những cảm xúc đẹp và lan tỏa năng lượng sống tích cực đến cộng đồng thông qua tiếng hát của các nghệ sĩ trẻ.