Quốc tế CIA không loại trừ khả năng có thêm âm mưu ám sát ông Trump Tình báo Mỹ không loại trừ những âm mưu mới nhằm ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong những tuần tới, tờ Politico viết, dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ quen thuộc với tình báo.

Theo ấn phẩm, cộng đồng tình báo Mỹ ngày càng nhận được nhiều bằng chứng cho thấy Iran được cho là “tích cực thực hiện âm mưu ám sát Trump, có thể là trước cuộc bầu cử tháng 11”. Đồng thời, Tehran trước đó đã bác bỏ mọi cáo buộc như vậy, gọi chúng là vô căn cứ và ác ý.

"Các quan chức (Mỹ) cho biết tình báo đã tăng cường trong những tháng gần đây và các quan chức trở nên tin tưởng hơn về ý định của Tehran. Họ cũng cho biết nhiều nỗ lực nhằm vào mạng sống của Trump có thể xảy ra trong những tuần tới", ấn phẩm cho biết.



Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Bài báo lưu ý, Iran được cho là đã xem xét một kế hoạch trong nhiều năm để “trả thù” với Trump về vụ sát hại tướng hàng đầu của Iran Qasem Soleimani vào năm 2020.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani Iran cho biết Iran quyết tâm buộc cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về vai trò của ông trong vụ ám sát tướng Soleimani, nhưng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Tehran có liên quan đến vụ ám sát ông Trump gần đây.

Trong một diễn biến khác liên quan, ông Richard Black, cựu Thượng nghị sĩ bang Virginia, nhận định nếu ông Donald Trump không thể qua khỏi do một vụ ám sát thì triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine có khả năng bị hủy hoại.

Ông Black nêu rõ: "Ông Donald Trump quyết tâm nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Cơ hội đó gần như bị kẻ âm mưu ám sát làm vụt tắt. Hy vọng đây chỉ là sự cố cá biệt nhưng ông Trump phải được bảo vệ cẩn thận vì hòa bình thế giới". Theo đánh giá của chuyên gia này, "trong suốt chiến dịch tranh cử, chính quyền Washington dường như cung cấp sự đảm bảo an ninh không đầy đủ cho các đối thủ của Tổng thống đương nhiệm Biden”.

Theo chuyên gia Black, Mike Waltz, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida, cho hay “các yêu cầu do đội ngũ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Trump đưa ra liên quan an ninh bổ sung đã bị từ chối”, mặc dù chính quyền Tổng thống Biden “cực lực phủ nhận” thông tin này.

Trước đó, một quan chức cấp cao của đảng Cộng hòa tham gia Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin tuyên bố ông Trump sẽ sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột ở Ukraine mà không cần bất kỳ trung gian hòa giải nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào về vấn đề Ukraine, bao gồm cả sự tham gia của các nhà hòa giải, nhưng với điều kiện đạt được mục tiêu của mình./.