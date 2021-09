CIENCO4 chuyển nhượng khu đất tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận việc chuyển nhượng một phần Khu đô thị Long Sơn 4 tại Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư cho nhà đầu tư mới.

Theo đó, Tập đoàn CIENCO4 sẽ thực hiện chuyển nhượng khu đất Thương mại dịch vụ, tổng hợp - Dự án khu đô thị Long Sơn 4 tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An với diện tích 3.133,1 m2 cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 9 Nghệ An.