CK Olympia 2025: Khánh Hòa bùng nổ cảm xúc dưới mưa Hàng nghìn người dân Khánh Hòa đã đội mưa cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng, tạo nên không khí đầy xúc động tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Sáng 26/10, hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân tỉnh Khánh Hòa đã tập trung tại Quảng trường 2 Tháng 4 (TP. Nha Trang) để tiếp lửa cho em Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bất chấp cơn mưa lớn kéo dài, không khí tại điểm cầu vẫn vô cùng sôi động, thể hiện tinh thần hiếu học và niềm tự hào của người dân xứ Trầm Hương.

Tất cả cùng đội mưa, hòa chung nhịp tim hướng về Đoàn Thanh Tùng.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại Quảng trường 2 Tháng 4

Ngay từ sáng sớm, quảng trường đã rực rỡ sắc cờ và âm vang tiếng trống cổ vũ. Sự có mặt của ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiếp thêm động lực cho "nhà leo núi" Đoàn Thanh Tùng. Dù thời tiết không thuận lợi, dòng người vẫn kiên trì bám trụ, phủ kín quảng trường bằng những chiếc áo mưa đồng màu, tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng về sự đoàn kết.

Anh Trần Hoài Bảo, một người dân có mặt tại điểm cầu, chia sẻ: "Người Khánh Hòa luôn kiên cường như những con sóng. Dù mưa hay nắng, chúng tôi vẫn dõi theo hành trình của Tùng với niềm tự hào. Em không chỉ đại diện cho trường Lê Quý Đôn, mà còn cho tinh thần hiếu học, bền bỉ của vùng biển Trầm Hương".

Dấu ấn văn hóa miền biển đặc sắc

Điểm cầu Khánh Hòa năm nay không chỉ sôi động mà còn mang đậm bản sắc văn hóa miền biển. Màn trình diễn flycam bay chữ "Khánh Hòa - Tự hào Olympia 2025" đã khiến hàng nghìn người vỡ òa trong xúc động. Đặc biệt, âm vang của điệu hò bá trạo, một di sản văn hóa dân gian gắn liền với đời sống ngư dân, được các em học sinh trình diễn mạnh mẽ, hòa quyện cùng tiếng trống hội, tạo nên một bầu không khí vừa sôi nổi vừa thiêng liêng.

Điểm cầu Khánh Hòa sôi động với các tiết mục cổ vũ do các em học sinh trình diễn.

Em Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, cho biết: "Nghe hò bá trạo vang lên giữa quảng trường, tụi em cảm giác như cả biển Nha Trang đang đồng hành cùng anh Tùng". Những yếu tố văn hóa đặc trưng đã biến điểm cầu Khánh Hòa thành một ngày hội của tri thức và niềm tự hào quê hương.

Hành trình đáng tự hào của Đoàn Thanh Tùng

Tại trường quay S14 ở Hà Nội, Đoàn Thanh Tùng đã có một trận chung kết đầy bản lĩnh. Sau phần thi Khởi động thận trọng, anh đã có cú bứt phá ngoạn mục ở phần thi Vượt chướng ngại vật khi dũng cảm bấm chuông trả lời từ khóa "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", vươn lên tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh hàng nghìn người ở quê nhà đội mưa cổ vũ qua màn hình, Thanh Tùng đã không kìm được nước mắt.

Thanh Tùng đạt 210 điểm, giành ngôi Á quân Olympia 2025.

Ở vòng thi Về đích, Tùng lựa chọn lối chơi an toàn và không sử dụng Ngôi sao hy vọng. Kết thúc bốn phần thi, Đoàn Thanh Tùng đạt 210 điểm, giành ngôi vị Á quân. Dù chưa thể chạm tay vào vòng nguyệt quế, nụ cười rạng rỡ của anh đã là chiến thắng trong lòng người hâm mộ quê nhà.

Niềm tự hào của vùng đất hiếu học

Chung kết Olympia 2025 đã khép lại, nhưng dư âm tại điểm cầu Khánh Hòa vẫn còn mãi. Hình ảnh một vùng đất hiếu học, đoàn kết và giàu bản sắc văn hóa đã để lại dấu ấn sâu đậm. "Dù chỉ dừng ở vị trí Á quân, nhưng đó là chiến thắng của bản lĩnh, của tinh thần hiếu học và lòng tự hào quê hương", em Thu Ngân, học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, chia sẻ.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định Khánh Hòa không chỉ là một trung tâm du lịch mà còn là nơi ươm mầm những tài năng, khát vọng vươn lên từ tri thức. Niềm tự hào về một Khánh Hòa thân thiện, hiếu học và luôn vươn mình ra biển lớn sẽ là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ học sinh trong tương lai.