CK Olympia 25: Điểm cầu Khánh Hòa có màn trình diễn 'bay' MC Công Tố tiết lộ điểm cầu Khánh Hòa sẽ có màn trình diễn 'bay' độc đáo và các tiết mục mang đậm văn hóa biển để cổ vũ thí sinh Phạm Thanh Tùng.

Điểm cầu Khánh Hòa trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, đặc biệt là một màn trình diễn chưa từng có do MC Công Tố thực hiện để cổ vũ tinh thần cho nhà leo núi Phạm Thanh Tùng.

Đây là lần thứ hai MC Công Tố đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại điểm cầu của một trận chung kết năm. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Phạm Thanh Tùng, nhận xét thí sinh này đã thể hiện được phẩm chất đặc trưng của con người Khánh Hòa: "lúc nhu thì nhu mà lúc cương thì cương, những lúc rất bình tĩnh và cũng có những lúc rất là quyết liệt".

Màn trình diễn "bay" độc đáo và thách thức thời tiết

Điểm nhấn đặc biệt nhất tại điểm cầu Khánh Hòa là một màn trình diễn được đầu tư công phu, trong đó MC Công Tố sẽ xuất hiện một cách ngoạn mục. "Lần đầu tiên một người dẫn chương trình chung kết điểm cầu Olympia bay lên trên trời và dẫn từ trên trời, sau đó hạ cánh xuống mặt cát và hòa vào không khí lễ hội carnaval", nam MC chia sẻ.

MC Công Tố sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại điểm cầu Khánh Hòa.

Anh cho biết đây là một tiết mục hấp dẫn, mới lạ và đầy thách thức. Ê-kíp sản xuất đã phải làm việc liên tục trong ba ngày để luyện tập và thực hiện cảnh quay, đối mặt với điều kiện thời tiết thay đổi thất thường tại Nha Trang.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Ngoài màn xuất hiện ấn tượng, điểm cầu Khánh Hòa còn mở màn bằng một tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống dân tộc. Không khí lễ hội được khuấy động bởi sự tham gia của hàng ngàn học sinh cùng các hoạt động mang đậm dấu ấn miền biển như dù bay và tàu lượn trên mặt nước.

MC Công Tố bật mí món quà "mặn mòi mùi biển" gửi thí sinh chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Theo MC Công Tố, tất cả sự đầu tư này nhằm thể hiện tình cảm và niềm tự hào của người dân Khánh Hòa, đồng thời gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến Phạm Thanh Tùng: "Chúng tôi luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng em và chắc chắn rằng khi em vững tâm thì sẽ thuận buồm xuôi gió để gặt hái thành công và vươn ra biển lớn".

Lời nhắn gửi tới các nhà leo núi

Cuối cùng, MC Công Tố đã gửi lời khuyên đến tất cả các thí sinh tham gia trận chung kết năm nay, mong các em giữ tâm lý thoải mái và bình tĩnh để có thể thi đấu tốt nhất. "Bây giờ chỉ cần các em thả lỏng, thoải mái và bình tĩnh thì chiến thắng sẽ thuộc về các em", anh nhấn mạnh.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025, trên kênh VTV3 và nền tảng trực tuyến VTV.vn.